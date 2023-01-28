السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة تانيه اعدادي الترم الأول 2023

نتيجه تانيه اعدادي
نتيجه تانيه اعدادي الترم الاول 2023

يزداد البحث عن نتيجة تانيه اعدادي الترم الاول 2023 برقم الجلوس والاسم للعام الدراسي الجاري 2022-2023 كي يطمئن الطلاب وأولياء الأمور على نتيجة امتحانات الترم الأول والتي انتهت منذ أسابيع مضت.

موقع وزارة التعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة تانيه اعدادي الترم الأول 2023

نعرض لكم في التقرير التالي نتيجة تانية اعدادي الترم الأول 2023 ورابط الوصول للموقع المخصص لعرض النتيجة.

يمكن معرفة نتيجة تانيه اعدادي الترم الاول 2023 من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة الموجودة في هذا الرابط 
 https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate/

ثم الضغط على نتائج سنوات النقل 
كتابة الرقم القومي للطالب
اختيار المرحلة الدراسية 
اختيار الصف الدراسي 
اختيار العام الدراسي 
اختيار الفصل الدراسي 
ثم الضغط على إظهار النتيجة 
 

لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023

موقع وزارة التعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

توزيع درجات تانيه اعدادي الترم الأول 2023 

ومع ظهور النتيجة يرغب الطلاب وأولياء الأمور في معرفة توزيع درجات تانيه اعدادي الترم الاول وهو ما نوضحه لكم كالتالي:
 

درجة اختبار الترم الأول: 80%

درجة امتحان الشهر: 10%

درجة الانضباط والالتزام: 5%

درجات السلوك: 5%
 

وتوزيع الدرجات على المواد الاساسية يكون كالتالي 
 

اللغة العربية 
الدرجة الكلية 80 درجة 
64 درجة لامتحان نصف العام
8 درجات مواظبة وسلوك 
8 درجات للاختبارات الشهرية
16 درجة لاعمال السنة
 

مادة اللغة الانجليزية
الدرجة الكلية  60 درجة
48 درجة لامتحان نصف السنة.
  6 درجات مواظبة وسلوك 
6 للامتحانات الشهر
12 درجة لاعمال السنة

 

مادة الرياضيات
الدرجة الكلية  60 درجة 
48 درجة لامتحان نصف السنة
6 درجات مواظبة وسلوك
6 للامتحانات الشهر
12 درجة لاعمال السنة
 

مادة الدراسات الاجتماعية
الدرجة الكلية 40 درجة
32 درجة لامتحان نصف العام 
4 درجات سلوك ومواظبة
4 درجات لامتحانات الشهر
8 درجات لاعمال السنة

 

مادة العلوم
الدرجة الكلية 40 درجة 
32 درجة للامتحان نصف العام
4 درجات سلوك ومواظبة
4 درجات لامتحانات الشهر
8 درجات لاعمال السنة

مواد لا تضاف للمجموع 

الدرجة الكلية لمادة الدين 40 
مادة الحاسب الآلي 20 درجة 
التربية الفنية 20 درجة
 

نتائج صفوف النقل للترم الأول 2023 

يُرجى العلم أنه من خلال الرابط السابق ذكره يمكن الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل ونتيجة الشهادة الابتدائية  ونتيجة الصف الاول الاعدادي كذلك، من خلال إتباع نفس الخطوات ولكن مع توضيح الصف الدراسي لكل طالب يرغب في معرفة نتيجته.
 

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اعرف موعد ظهورها.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022/2023 في محافظة القاهرة

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إعلان نتيجة صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية فى القاهرة

نتيجة تانية إعدادي تانيه اعدادي الترم الاول الترم الأول 2023 نتيجة امتحانات الترم الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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