السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعرف موعد ظهورها.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022/2023 في محافظة القاهرة

طلاب
طلاب

يكثف الألاف من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022/2023 في محافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي  الأول للعام الدراسي 2022/2023 يوم الخميس 26الموافق  يناير الماضي، حيث انطلقت الامتحانات السبت 14 يناير الماضي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022/2023 في محافظة القاهرة

وفي إطار اهتمام الدستورعلى تقديم كافة الخدمات للطلاب والأهالي، تقدم في السطور الأتية  رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022/2023 القاهرة، بالإضافة إلى موعد إعلان النتيجة رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم، وخطوات الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022/2023 القاهرة

سيتمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022/2023 القاهرة، من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، حيث سيتم إدراج النتيجة بعد إعلانها رسميًا من على موقع مديريات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022/2023 القاهرة:  

يمكن للطلاب المستعلمين عن نتيجة الشهادة الإعدادية الحصول عليها من خلال الرابط التالي: هنــــــــــــــــــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022/2023 القاهرة

  • الدخول عبر الرابط السابق
  • اضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.
  • اكتب رقم الجلوس.
  • الضغط على أيقونة عرض النتيجة، وستظهر بعد إعلانها رسميًا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وفي وقت سابق أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدارسي الأولى للعام الدراسي 2022/2023 على مستوى الجمهورية، حث أوضح أن نتيجة الشهادة الإعدادية سوف يتم إعلانها رسميًا في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام الدارس.

 عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة 

وتجدر الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، 200.844 طالبًا وطالبة، موزعين على 768 لجنة لجنة بالإدارات التعليمية البالغ عددها 33 إدارة، تابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبلغت نسب حضور الطلاب للامتحانات 93.7%.

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2022/2023 الترم الأول

أما عن طلاب الصفي الأول والثاني الإعدادي فيمكنهم الآن الاستعلام عن النتيجة كالأتي: 

 الصف الأول الإعدادي 2022/2023 الترم الأول عبر الرابط التالي: اضغط هنــــــــــــا، والاستعلام أيضًا عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي من الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــــــا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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