السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

تسود حالة من الترقب من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لـ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة الجيزة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الاسكندرية

إذ كان قد أنهى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية، امتحانات الفصل الدراسى الأول الأربعاء الماضى، وذلك ليبدأ ترقب موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 إذ أنه من المنتظر أن تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادى خلال إجازة نصف العام الدراسي، حيث بدأت أعمال التصحيح والرصد للدرجات.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، في بيان رسمي لها أنه من المقرر إتاحة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها وذلك خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بمحافظة الإسكندرية، والرابط متاح على صفحة المديرية الرسمية على الإنترنت هنا.

لمعرفة النتيجة من خلال صفحة مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اضغط هنا. 

كما سيتم إعلان النتيجة على صفحة محافظة الإسكندرية الرسمية على الفيس بوك، وذلك على أن يتم إتاحتها بالمدارس فور الاعتماد وطبعها وتسليمها لكل مدرسة قبيل بدء الترم الثاني 2023.

لمعرفة النتيجة من خلال صفحة محافظة الإسكندرية الرسمية، اضغط هنا. 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام والأجازة تمتد لمدة أسبوعين تبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وكانت قد قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بدء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، اعتبارًا من يوم السبت 21 يناير وحتى يوم الأربعاء 25 يناير 2022، على أن تبدأ الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وبدأ 107 آلاف و92 طالبا وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية (شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى)، للعام الدراسى 2022/ 2023 أمام 377 لجنة في الإسكندرية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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