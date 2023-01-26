الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الصف الثالث الثانوي لدخول الامتحانات

امتحانات
امتحانات

مع فتح باب التسجيل الإلكتروني للتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بدأ الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي العام، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، الاستفسار عن كيفية تسجيل استمارة دخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023، وذلك عبر محركات البحث جوجل.

استمارة امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2023 

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وذلك بداية من 15 يناير الماضي ويستمر التقديم حتى نهاية شهر فبراير المقبل.

ويستطيع الطلاب الراغبين فى تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي العام 2023، اتباع الخطوات التالية لإمكانية التسجيل الإلكتروني:

أولا: كل طالب يحصل على البريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، عبر الرابط التالي “من هنا”.

ثانيا: يستطيع الطلاب الدخول على بوابة وزارة التربية والتعليم، والدخول على موقع استمارة الثانوية العامة، عبر الرابط التالي: "من هنا".

ثالثا: يقوم الطالب بكتابة البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب والذى يبدأ بكود الطالب ثم الضغط على تسجيل دخول، ويقوم بعدها بإدخال الرقم السري، ثم يدون الطالب تاريخ الميلاد، وبعدها تظهر استمارة الثانوية العامة.

اخر موعد تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 لدخول الامتحانات

بيانات استمارة الثانوية العامة 2023

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة مراجعة الطلاب، بياناتهم قبل طباعة استمارة الصف الثالث الثانوي العام 2023 للتأكد من دقة البيانات وصحتها، كما يجب على الطلاب التأكد من اختيارهم اسم اللغة الثانية بشكل دقيق وتشمل لغة فرنسية أو ألمانية أو إسبانية أو إيطالية وكذلك اختيار الشعبة التي ينتمي لها سواء كانت علمي علوم وعلمي رياضيات.

ثم يضغط الطالب على رز طباعة وعندها يتم تحويل شكل بيانات الاستمارة إلى ملف PDF ويمكن للطالب تحميله طباعته.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم 10 يونيو المقبل وتستمر لنهاية الشهر، وستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.

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وائل لطفي

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