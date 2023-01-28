السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع وزارة التعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم للحصول عليها برقم الجلوس، من قبل طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء الأمور، للاطمئنان على نتائج ابنائهم فى امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2022-2023.

ويستعرض لكم «الدستور» فى هذا التقرير، رابط وزارة التربية والتعليم المخصص للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول وموعد إعلان النتيجة رسميًا وظهورها على موقع الوزارة فى السطور التالية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدارسي الأولى للعام الدراسي 2022/2023 على مستوى الجمهورية، حيث أوضح أن نتيجة الشهادة الإعدادية سوف يتم إعلانها رسميًا في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام الدارسي.

موقع وزارة التعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة فور ظهروها برقم الجلوس من خلال رابط بوابة القاهرة الإلكترونية للخدمات التعليمية (من هنا).

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي 2023 للاستعلام عن نتائج الطلاب

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت فى وقت سابق، عن ظهور نتيجة صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في محافظة القاهرة، وذلك بعد إتاحة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة النتيجة بالرقم القومي الخاص بالطالب على موقع التعليم الأساسي.

كما يمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة الخاصة بهم من خلال الاتصال على رقم 09000100، من أي خط أرضى أو رقم 5757 من أي محمول، أو الدخول على رابط بوابة القاهرة الإلكترونية للخدمات التعليمية (من هنا)

خطوات الحصول على نتيجة صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بالقاهرة، عبر موقع المديرية، وإليكم الخطوات:

خطوات الحصول  على نتيجة صفوف النقل الابتدائية والإعدادية

  1. الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي من هنا
  2. اختيار أيقونة نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.
  3. -كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.
  4. اختيار المرحلة الدراسية للطالب (الصف الرابع - الخامس - السادس) للصفوف الابتدائية (الأول - الثاني - الثالث) للصفوف الإعدادية
  5. تحديد العام الدراسي (2022-2023)
  6. الضغط على عرض النتيجة، ثم ستظهر نتيجة الطالب فورًا.
الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية موقع وزارة التعليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الصف الثالث الاعدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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