السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد برنامج «الدوم» الموسم الثاني وقنوات العرض بعد النجاح الكبير

الدوم
الدوم

يبحث عدد كبير من محبي برامج اكتشاف المواهب عن مواعيد  برنامج الدوم الموسم الثاني وقنوات العرض بعد الانتشار الكبير الذي حققه الموسم الأول من البرنامج والحلقات الأولى من الموسم الثاني وخلال التقرير نرصد تلك النقاط.

مواعيد برنامج الدوم الموسم الثاني وقنوات العرض

التفاصيل الكاملة لسادس حلقات الموسم الثانى من «الدوم» على «dmc»

«الدوم» يعرض قصة كفاح الفنانة شادية لتكون قدوة لمتسابقى البرنامج

يعرض برنامج الدوم الموسم الثاني عبر قناة DMC  يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشرة مساء حيث يعد من المواعيد الهامة للغاية في نهاية الأسبوع والتي تحظى بمشاهدات عالية للغاية.

وخلال الساعات الماضية واصلت قناة dmc عرض حلقات الموسم الثاني من برنامج «الدوم»، برنامج اكتشاف المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من جميع محافظات مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

حلقة الجمعة ببرنامج الدوم

وفي  حلقة الجمعة وفي الحلقة السادسة من اختبارات الأداء العديد من المواهب القوية التي نالت إعجاب لجنة التحكيم، حيث واصلت اللجنة المكوّنة من الدكتور محمد أبوالخير، أستاذ الموسيقى والغناء، والإعلامي شادي شاش وأحمد مبارك، مدرب التمثيل، اختيار المتسابقين في المرحلة الأولى وتقييم عشرات المواهب في القاهرة على مدار الحلقة، ما بين تمثيل وغناء وتقديم، على أن يتم خلال الأسبوع المقبل إعلان أسماء الـ95 متسابقًا الذين وافقت عليهم اللجنة، وتأهلوا لمرحلة الدقيقة الواحدة.

التفاصيل الكاملة لسادس حلقات الموسم الثانى من «الدوم» على «dmc»

ومن المقرر أن تشهد حلقتي الخميس والجمعة القادمتين الانتقال إلى مرحلة الدوم الرئيسي وبدء المنافسة في المرحلة التالية من خلال اختبارات الدقيقة الواحدة التي ينافس بها 95 موهبة من جميع المحافظات المصرية تم اختيارهم خلال الفترة الماضية كما ينضم عدد من المتسابقين عبر مسابقة العزف والفن التشكيلي التي تعد إضافة جديدة لهذا الموسم.

مواعيد برنامج الدوم الموسم الثاني وقنوات العرض مواعيد برنامج الدوم مواعيد برنامج الدوم الموسم الثاني قنوات العرض برنامج الدوم الموسم الثاني تفاصيل حلقة الجمعة ببرنامج الدوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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