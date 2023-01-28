السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الدوم» يعرض قصة كفاح الفنانة شادية لتكون قدوة لمتسابقى البرنامج

شادية
شادية

عرض برنامج "الدوم" قصة كفاح الفنانة الراحلة شادية للإفصاح عن موهبتها الفنية التي بدأت ملامحها منذ نعومة أظافرها.

 

وكانت الفنانة شادية تحب السينما ولكن والدها رفض حتي استطاعت أن تقنعه، وعندما نشرت مجلة صورتها بهدف السخرية منها أختارها المخرج حلمي رفله من خلال تلك الصورة لتأخذ أول فرصة في التمثيل ، وقدمت شادية مايقرب من سبعون أغنية خلال مشوارها الفني.

 

"الدوم" 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

 

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

 

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

برنامج الدوم اكتشاف المواهب الفنانة شادية دي ام سي متسابقي الدوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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