التفاصيل الكاملة لسادس حلقات الموسم الثانى من «الدوم» على «dmc»

تتواصل عبر قناة dmc حلقات الموسم الثاني من "الدوم"، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من جميع محافظات مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وشهدت الحلقة السادسة من اختبارات الأداء العديد من المواهب القوية التي نالت إعجاب لجنة التحكيم، حيث واصلت اللجنة المكوّنة من الدكتور محمد أبوالخير أستاذ الموسيقى والغناء والإعلامي شادي شاش وأحمد مبارك مدرب التمثيل، اختيار المتسابقين في المرحلة الأولى وتقييم عشرات المواهب في القاهرة على مدار الحلقة، ما بين تمثيل وغناء وتقديم، على أن يتم خلال الأسبوع المقبل إعلان أسماء الـ 95 متسابق الذين وافقت عليهم اللجنة، وتأهلوا لمرحلة الدقيقة الواحدة.

ومن أبرز المواهب اللافتة في الحلقة، المتسابقة شيماء زين الدين من محافظة الإسكندرية، التي ظهرت في البرنامج وهي في شهور حملها الأخيرة، موضحة أنها لم تستطع الانتظار حين علمت أن اليوم هو الأخير في الاختبارات، وقررت المشاركة في فئة الغناء رغم تأثير الحمل عليها، لكنها بالفعل أجادت الغناء ونالت إعجاب الدكتور محمد أبوالخير أستاذ الموسيقى والغناء والإعلامي.

وكذلك من أبناء الإسكندرية "ياسين خميس دربالة" الذي سبق له المشاركة في الموسم الأول في فئة التمثيل، ونجح في الوصول لمرحلة الدقيقة الواحدة لكن لم يحالفه الحظ في التأهل، لذلك واصل الاجتهاد والبحث عن سبل تطوير موهبته، إلى أن قرر المشاركة في الموسم الحالي دون يأس.

واستعرضت الحلقة كالعادة عددا من التقارير بتعليق صوتي من الفنان أحمد أمين عن عدد من المشاهير، والذين جاء في مقدمتهم نجم الكوميديا أحمد حلمي، والنجمة الكبيرة الراحلة شادية.

وخلال الحلقة تواصلت تجارب الأداء واستعراض المواهب التي تنوعت بين إشادات لجنة التحكيم بالمواهب القوية، وارتباك بعض المتسابقين، ومواقف طريفة في الكواليس بين اللجنة والمتسابقين، وكذلك أحاديث جادة من المتقدمين للبرنامج عن أهميته بالنسبة لهم، لتتركز التعليقات حول كونه فرصة جيدة للتعبير عن مواهبهم أمام الجميع، وفرصة للتعلم أيضا من التجربة ككل.

وتشهد النسخة الثانية من برنامج "الدوم" توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم، حيث يجوب "الدوم" جميع المحافظات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.