أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء الدراسة للدبلومات الفنية الترم الثاني 2023 بعد اعتماد المخطط الزمني من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجاري 2022-2023 حيث تعد من الأمور التي تشغل أولياء الأمور وتحصد نسب عالية عبر المنصات الإلكتروينة مؤخرا.

موعد بدأ الدراسة للدبلومات الفنية الترم الثاني 2023

تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وفقا للخطة الزمينة المعلنة للعام يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 وتشمل كافة طلاب المدارس (ابتدائي إعدادي، ثانوي عام، ثانوي فني) في كافة محافظات الجمهورية حيث لا يوجد امتحانات لطلاب الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة (صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، …) بنظاميها التعليمي الـ 3 - 5 سنوات.

وكانت قد انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس في صفوف النقل والشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية يوم الخميس الماضي الموافق 28 يناير 2023 حيث بدأت يوم 9 يناير وفقا للمخطط الزمني للعام الحالي 2022-2023.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2022-2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انعقاد الامتحانات لطلاب الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة (صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، …) بنظاميها التعليمي الـ 3 - 5 سنوات حيث تبدأ يوم السبت الموافق 27 مايو المقبل وتستمر لمدة شهر كامل وفقا للمخطط الزمني للعام على أن يتم إعلان الجداول المنظمة للامتحانات في كافة التخصصات خلال شهر ابريل المقبل.

وكانت قد فتحت الوزارة باب تسجيل طلبات المعلمين الراغبين في المشاركة في أعمال الامتحانات في كافة المدارس الفنية حتى يوم الأحد 19 ديسمبر الماضي عبر الموقع الإلكتروني لإتاحة الفرصة لكافة المعلمين للمشاركة سواء بشكل أساسي أو على قوائم الاحتياطي.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022-2023

يتسأل أولياء الأمور عن موعد بدأ الدراسة للدبلومات الفنية الترم الثاني 2023 وعن موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة للعام الحالي 2022-2023 والتي تبدأ يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 وتستمر لمدة شهر في المدارس التي تم اختيارها كلجان امتحانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بمرحلة الثانوية العامة والتي تتوافرفيها كافة الشروط التي وضعتها وزارة الصحة لتفادي انتشار عدوى المراض المعدية بين الطلاب.

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