غدا.. افتتاح المرحلة السادسة لمشروع جامعة الطفل بكفر الشيخ

تستقبل جامعة كفر الشيخ أطفال المستويين الأول والثاني من المشتركين في برنامج جامعة الطفل في افتتاح المرحلة السادسة لمشروع برنامج جامعة الطفل، وذلك يوم غدا الأحد الموافق 29/1/2023 م في قاعة السيمينار بكلية الذكاء الاصطناعي.

وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تستقبل هؤلاء الأطفال، من مختلف المدارس من الفئة العمرية 9-13عاما، وسيتم توزيع جدول الدراسة عليهم والاتفاق مع أولياء الأمو، عن طريق استلام وتسليم الطلاب لذويهم بأمان قبل توزيعهم على المعامل في كليات العلوم والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات والتربية النوعية والآداب والتجارة والتمريض والتربية تمهيدًا لبدء البرنامج في مجالات المياه –الذكاء الاصطناعي - الصحة.

وطالب بمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وكذلك إعداد ملف لأنشطة وإنجازات الطفل وهو ما ينعكس عليه مستقبلا لتجميع خبراته الحياتية والعلمية.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن جامعة الطفل هو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ، بأن جامعة الطفل مشروع تعليمي ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي، والإبداعي عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعي ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية.

وأوضح د.دسوقي أن البرنامج يقدم 7 تخصصات علمية مختلفة موحدة وهي lct وريادة الأعمال الطاقة والصحة والعلوم الإنسانية والفنون والمصريات، ومحددة من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا استنادًا على برنامج جامعة الطفل العالمي، حيث أن الأكاديمية عضو الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل ويتبقى تخصصان تنفرد باختيارهم كل جامعة على حسب ما تتميز به في المجال العلمي.