الرئيس السيسى يعزى أذربيجان فى ضحايا حادث إطلاق النار على سفارتها بطهران

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي والمواساة لرئيس أذربيجان إلهام علييف، في ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الأذرية بطهران، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب عن التضامن مع أذربيجان في هذا الحادث الأليم الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية نبذ التطرف والعنف والإرهاب.

واستقبل رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقصر الرئاسي في العاصمة باكو.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.