السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يعزى أذربيجان فى ضحايا حادث إطلاق النار على سفارتها بطهران

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي والمواساة لرئيس أذربيجان إلهام علييف، في ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الأذرية بطهران، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب عن التضامن مع أذربيجان في هذا الحادث الأليم الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية نبذ التطرف والعنف والإرهاب.

واستقبل رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقصر الرئاسي في العاصمة باكو.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي تعازي رئيس أذربيجان اطلاق النار السفارة الأذرية مصابين

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

مدبولي يتفقد مدينة حدائق العاصمة ويفتتح مصنعا بالعاشر من رمضان اليوم

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

تحرير 32 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن كفر الزيات في الغربية

إخماد داخل شقة سكنية بإمبابة وإنقاذ صاحبها

«النترات» بـ 8 آلاف جنيه.. أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

صور

مشاهير السياسة والإعلام يشاركون في عزاء سامي شرف سكرتير جمال عبد الناصر

ندوة مفتي الجمهورية في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة نائب وزير الأوقاف في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم القدس.. مصر تحذر من مخاطر التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

عقب الإدانة.. أول تحرك من بايدن بعد هجوم القدس الشرقية

نتنياهو: الحكومة اتخذت قرارات للرد على هجوم القدس الشرقية