أطعمة خفيفة تساعدك على الشعور بالدفء.. العسل أهمها

الأطعمة التي تجعلك تشعر بالدفء، اجعلها في متناول يدك في فصل الشتاء، فمع بدء درجات الحرارة في الانخفاض، لا يقتصر الأمر على الحفاظ على تغطيتك ببطانية وملابس ثقيلة، ولكن تناول نوعًا معينًا من الطعام يبقيك خاليًا من الأمراض ودافئًا، فدائمًا ما تجلب المشروبات الساخنة الخاطئة مثل الشاي والقهوة والشوكولاتة الساخنة هذا الدفء لجسمك، ولكن هناك أيضًا أشياء أخرى، فبحسب موقع .skymetweather فهذه 10 أطعمة لتحافظ على دفء نفسك ومناعتك هذا الشتاء.

قهوة باردة

لا يحافظ فنجان القهوة الساخن على الدفء فحسب، بل إن القهوة المثلجة الباردة أيضًا تحافظ على البرودة كما أن الكافيين ليس هو الذي يجلب الدفء.

المكسرات

تعد المكسرات هي واحدة من أفضل الأطعمة التي تحافظ على دفئك خلال فصل الشتاء، مثل الكاجو ، اللوز ، الفول السوداني ، والجوز ، فأكل واحدة أو مجموعة منها، من المؤكد أنها ستبقيك دافئا.

الزنجبيل

الجذر السحري خلال فصل الشتاء أيضًا، فأضفه إلى كوب الشاي في الصباح أو ضع القليل منه في الكاري المفضل لديك، فالزنجبيل لديه القدرة ليس فقط على إبقائك دافئًا ولكن أيضًا لإبقائك خاليًا من الأمراض.

الحبوب

وجبتك الصباحية الصحية يجب أن تكون من الحبوب، ومنه الشوفان الذي ليس فقط رائع للحفاظ على وزن جسمك تحت السيطرة، ولكنه أيضًا يحافظ على دفء جسمك، فالحبوب بما في ذلك الأرز البني والشعير والشوفان تمنح جسمك الدفء الذي يحتاجه خلال الشتاء وتمنعك من التباطؤ عندما يكون الجو باردًا في الخارج، لذلك، فإن وعاء من دقيق الشوفان كل يوم يبعد الكسل.

الكُركُم

يساعد كوب حليب الكركم على التخلص من الأنفلونزا، حيث يعد الكركم هو طعام آخر يحافظ على دفء جسمك في الشتاء، ولا يمكنك إضافته في الحليب فحسب، بل في الطعام أيضا.



البيض

خلال أشهر الشتاء الباردة، فإن تناول بيضة يوميًا يجعلك تشعر بالدفء كما يمنحك أيضًا الطاقة التي تشتد الحاجة إليها، فيوميا تناول بيضتك بالطريقة التي تريدها.

الحساء

تعد الشوربات من أفضل الأطعمة التي تجعلك تشعر بالدفء أثناء الشتاء، فضع بعض الخضار أو المعكرونة سريعة التحضير المفضلة لديك في وعاء الحساء الخاص بك واجعلها أكثر لذة.

العسل

العسل هو مضاد للاكتئاب لمن يعانون من اكتئاب الشتاء، ليس هذا فقط، فالعسل من أفضل علاجات السعال، وللتخلص من البرد والسعال ، اشرب كوبًا من شاي الزنجبيل والعسل أو كوبًا من حليب الكركم والعسل الدافئ.