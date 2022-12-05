وصفات طبيعية لحماية البشرة الجافة من برودة الشتاء

الكثير من النساء الآن يتجهن نحو عمل الوصفات الطبيعية للبشرة والجسم، بعدما جربن الكثير من الكريمات ومستحضرات التجميل، وضرت ببشرتهن كثيرا.

وكشف موقع healthline، في تقرير، عن وصفات منزلية تحمي البشرة الجافة من برودة الشتاء وتعيد لها رطوبتها.

8 علاجات منزلية للبشرة الجافة



1. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند له خصائص كثيرة، حيث تملأ المطريات الفراغات بين خلايا الجلد، مما يخلق سطحًا أملسًا، هذا هو السبب في أن الأحماض الدهنية المشبعة التي توجد بشكل طبيعي في زيت جوز الهند يمكنها ترطيب البشرة وتنعيمها.

يمكن استخدام زيت جوز الهند يوميًا حتى على أكثر أجزاء الجسم حساسية، وتشمل هذه المنطقة تحت عينيك وحول فمك.

ميزة أخرى لزيت جوز الهند هي أنه لا يحتاج إلى مزجه مع أي شيء، فجوز الهند لطيف بما يكفي للاستخدام اليومي بشكل كبير.

2. الفازلين

يمكن أن تشفي منتجات الفازلين الجلد عند كبار السن، ويغطي الفازلين، المعروف أيضًا باسم الزيت المعدني، الجلد بطبقة واقية، ويحبس الرطوبة تحتها، وهذا يساعد على شفاء بقع الجلد الجافة والمتهيجة.

3. حمامات الشوفان



دقيق الشوفان علاج شعبي شائع للبشرة المتهيجة، وأظهرت دراسة أجريت عام 2015، ولإجابة سؤال: لماذا الجدات والجدات العظماء يوصون بهذا العلاج المنزلي لعدة قرون: إنه فعال.

يحتوي دقيق الشوفان الغروي على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تعمل على تهدئة التهيج، وهذا العلاج فعال بشكل خاص إذا كنت تسعى إلى تخفيف الحكة، وبعد الاستحمام بدقيق الشوفان، تأكد من ترطيب بشرتك لتثبيتها في الحاجز الواقي.

يمكنك عمل حمام دقيق الشوفان في المنزل. استخدم محضر الطعام لتقطيع دقيق الشوفان إلى مسحوق ناعم، ثم قلبه في الماء الدافئ، ويمكنك أيضًا تجربة أحد المنتجات التجارية العديدة المتاحة لعمل نقع دقيق الشوفان.

4. مضادات الأكسدة وأوميجا 3



عندما تكون بشرتك جافة، فهذا يعني أنك تعرضها للعناصر التي تدمر خلايا الجلد بشكل أسرع مما يستطيع جسمك إصلاحها، وهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد بشرتك على الظهور بمظهر أكثر صحة.

يمكن للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أن تقلل الضرر الناجم عن السموم وتساعد جسمك على تكوين خلايا صحية، وبعض الأطعمة التي تساهم في صحة الجلد تشمل "التوت، والطماطم، والجزر، والفول، والبازلاء، والعدس.

الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل السلمون قد تساهم أيضًا في نظام غذائي متوهج للبشرة.

5. القفازات



تميل الأيدي إلى تجربة الاتصال المباشر مع المهيجات البيئية، ويشمل ذلك صابون الأطباق ومنظفات الغسيل.

اعتد على ارتداء القفازات عندما تكون يداك في الماء، وتتعرض يديك أيضًا للكثير من الإساءة عندما تنخفض درجات الحرارة وأنت تعمل بالخارج في البرد.

ارتداء قفازات عازلة أثناء القيام بالأعمال المنزلية، أو عندما تكون بالخارج في درجات حرارة عالية يمكن أن يقلل من جفاف وتهيج الجلد.

6. اضبط درجة حرارة الدش



تلاحظ الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن تخفيف جفاف الجلد يكون أحيانًا بسيطًا مثل تغيير روتين الاستحمام، وفي حين أن معظم الناس يميلون إلى الاستحمام بماء ساخن، فإن ذلك يمكن أن يحرق الجلد ويسبب الضرر.

وبعض أنواع الصابون التي تدعي أنها ترطب وترمم الجلد يمكن أن تسبب تأثيرًا معاكسًا، يمكن أن تثير ردود فعل تحسسية وتجعل الجلد أرق بالمواد الكيميائية القاسية.

خذ حمامًا قصيرًا بالماء الدافئ وليس الساخن، وابحث عن الصابون الخالي من العطور ولطيفًا على البشرة من الصابون التقليدي.

7. استخدم المرطب



يمكن أن يساعد الاحتفاظ بجهاز ترطيب في منزلك على تقليل الجفاف الذي تسببه أنظمة التدفئة المنزلية. على الرغم من أن الغاز والحرارة الكهربائية يجردان الرطوبة من الهواء، إلا أن جهاز الترطيب الذي تم ضبطه على 60 بالمائة يكفي لتعويض هذا التأثير، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

8. تجنب المواد المسببة للحساسية والمهيجات



قد يكون الظهور المفاجئ للبشرة الجافة مرتبطًا بالملابس التي ترتديها أو بما تعرضت له بشرتك.

يمكن أن يؤدي الجلوس بجانب المدفأة أو قضاء الوقت في المياه المعالجة بالكلور أو المعالجة الكيميائية أو حتى ارتداء الملابس الصوفية إلى تهيج بشرتك وتجعلها تشعر بالجفاف، وتحقق مما تضعه من بشرتك، وحاول التعامل معها بلطف.

الوقاية

من المهم الحفاظ على بشرة صحية، فبشرتك هي خط الدفاع الأول ضد البكتيريا والفيروسات، وعندما تتعرض بشرتك للخطر بسبب الحكة، يمكن أن تحدث عدوى. قد ترغب في دمج مرطب جيد في روتينك اليومي، حتى عندما لا تزعجك بشرتك.

في الواقع، يعد الحفاظ على حاجز صحي للبشرة يوميًا أحد أفضل الطرق لمنع تفشي الجلد الجاف، ونصيحة أساسية أخرى للعناية بالبشرة هي استخدام واقي الشمس المرطب كل يوم لمنع تلف الجلد وجفافه.

تأكد من ارتداء ملابس قطنية فضفاضة تزيل العرق عن الجلد عندما تتعرض لدرجات حرارة عالية أو ظروف تهيج الجلد.

تذكر أن الجلد شديد الجفاف يمكن أن يكون مؤشرًا على حالة أكثر خطورة، وإذا لم تساعدك العلاجات المنزلية، فقد تحتاج إلى زيارة الطبيب للحصول على وصفة طبية لتخفيف جفاف بشرتك