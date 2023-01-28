سعر الدولار اليوم السبت 28-1- 2023 فى البنوك المصرية
استقر سعر الدولار ببداية الصباح اليوم السبت 28-1-2023، أمام سعر الجنيه المصري في كل البنوك العاملة بمصر، وثبت السعر بالبنك الأهلي المصري، وبنك مصر عند سعر بقيمة 29.74 للشراء، ومبلغ 29.84 جنيه للبيع، وبالبنك التجاري الدولي cib وصل قيمة 29.84 جنيه للشراء، ومبلغ 29.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم السبت 28- 1- 2023 في البنوك المصرية
وترصد «الدستور» بتلك السطور القادمة سعر الدولار اليوم السبت 28- 1- 2023 في البنوك المصرية.
أسعار الدولار اليوم السبت
وفى بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار اليوم 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 29.85 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.
ويقدم «الدستور»، خدمات تشمل نشر جميع أسعار العملات بكافة البنوك المصرية والأسواق المصرفية، وتشمل تحديثًا فوريًا للكافة الأسعار في حال تغيرها.
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أسعار الدولار اليوم
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 28 يناير 2023 فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى اليوم السبت 28 يناير 2023
بلغ السعر اليوم 29.85 جنيه للشراء.
وصل السعر اليوم السبت 29.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم السبت الموافق 28 يناير 2023 فى البنك الأهلى المصرى
وصل السعر اليوم السبت 29.74 جنيه للشراء.
بلغ السعر اليوم السبت 29.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم السبت 28 يناير 2023 فى بنك مصر
وصل السعر اليوم السبت 29.74 جنيه للشراء.
وصل السعر اليوم السبت 29.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم السبت 28 يناير 2023 فى بنك الإسكندرية
وصل السعر اليوم السبت 29.84 جنيه للشراء.
وصل السعر اليوم السبت 29.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار بالبنك التجارى الدولى "cib" اليوم السبت 28 يناير 2023
وصل السعر اليوم السبت 29.84 جنيه للشراء.
وصل السعر اليوم السبت 29.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم السبت 28 يناير 2023 فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
وصل السعر اليوم السبت 29.90 جنيه للشراء.
بلغ السعر اليوم السبت 29.94 جنيه للبيع.