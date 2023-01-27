ضبط عصابة دولية للنصب على راغبى تبديل العملات بالجيزة

نجح قطاع الأمن العام في كشف ملابسات واقعة قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخص يحمل جنسية إحدى الدول بالجيزة.

تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص، "يحمل جنسية إحدى الدول"، بحضوره للبلاد لشراء ماكينات صناعية من أحد الأشخاص، وحال تواجده بأحد الطرق بدائرة القسم مستقلا سيارة لمقابلة ذلك الشخص، فوجئ بقدوم سيارة ميكروباص يستقلها مجهولون وقيامهم بالاستيلاء منه على حقيبة بداخلها «مبلغ مليون جنيه- بعض متعلقاته الشخصية- مفتاح سيارته- هاتفه المحمول- حافظة نقوده» وانصرفوا وبصحبتهم الشخص المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تبين عدم صحة رواية المبلغ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المُبلغ كان يعتزم تغيير وشراء عملات أجنبية وقيام أحد المتهمين بالادعاء له بالتوسط في تغيير العملة واستدراجه لمكان الواقعة وقيامه وباقي المتهمين بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه عقب ادعائهم أنهم رجال شرطة.

وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 7 أشخاص "أحدهم مطلوب التنفيذ عليه في 24 قضية تبديد"، ومن بينهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول- مقيمون بنطاق مديريات أمن "الجيزة، القاهرة، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة".

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من ضبطهم والسيارة المستخدمة فـى الواقعة "ميكروباص".

وبحوزة أحدهم «طبنجة وبداخلها 5 طلقات»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه- حافظة النقود الخاصة بالمجني عليه- سيارة ملاكي "ملك أحدهم" قام بشرائها من متحصلات الواقعة، وأضافوا بتخلصهم من «الهاتف المحمول، مفتاح السيارة» الخاصين بالمجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.