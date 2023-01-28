شغل بال كثير من المواطنين مع بداية الصباح الباكر التعرف على كافة أبرز أدعية الصباح ودعاء الفجر اليوم السبت 28 يناير 2023، ودعاء الفجر عبر محرك «جوجل».

دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 28 يناير 2023

وتقدم «الدستور» في تلك السطور القادمة أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 28 يناير 2023 ودعاء الفجر.

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دعاء الفجر اليوم

«اللهم أنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يسر لي أمري وارزقني».

«اللهم أشفي كل مريض بقدرتك يا رب».

«اللهم أرحم كل ميّت وتجاوز عن سيئاته».

«اللهم أشرح لنا صُدورنا».

«اللهم يسّر لنا أُمورنا».

«اللهم أجعل كل الأيام فرج».

«اللهم ارزقني وفرج همنا وأقض عنا ديننا واشف مرضانا وارحم موتانا».

«اللهم أقضى حاجتي وفك كربتي وأنس وحدتي وفرج همى يا الله».

«يا رب نسالك الفرج بعد الكرب».

«يا رب نسألك الفرج لكل مهموم».

«اللهم فرج الكرب عن كل مظلوم».

«اللهم اشفي كل مريض».

«اللهم نسألك الفرج والشفاء لكل مريض ومكروب».

«اللهم أسألك الرحمة والمغفرة».

دعاء الصباح اليوم

«اللَّهُمَّ إنِّي أصبَحتُ أنِّي أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: بأنَّك أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وَحْدَك لا شريكَ لكَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك».

«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال».

«اللهم أرزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللهم صب علينا الخير صبًا صبًا ولا تجعل عيشنا كدًا كدًا».

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«يارب في هذا الصباح، امنحنا أكآليلًا منَ الراحة والهدوء، وانثر السعادة علَى أبواب قلوبنا، وطوقنا بالأمان والسكينة، واجعل لنا من كل ضيق مخرجًَا، وارزقنا ما نتمنى من حَيث لا نحتسب».

«اللهمّ أنت ربي لا إله إلّا أنت خلقتني وأنا عبدُك وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعتُ أعوذ بك من شرّ ما صنعتُ أبوءُ لَكَ بنعمتكَ عَلَيَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفرُ الذنوب إلّا أنت، لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ».

«سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ».