الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خبير: الهند سوق سياحي واعد يُصدر 36 مليون سائح سنويا

الدكتور علاء خليفة
الدكتور علاء خليفة

قال الدكتور علاء خليفة، خبير التسويق السياحي، إن تكثيف حركة الطيران بين مصر والهند، دفعة كبيرة للقطاع السياحي .

وأضاف “خليفة" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الهند تعد أحد أسواق السياحة الواعدة التي تُصدر سنويا نحو 36 مليون سائح لجميع المقاصد حول العالم، كما أن السائح الهندى يهتم بالسياحة الثقافية الممثلة فى القاهرة والأقصر وأسوان، مؤكدًا أن قرار إعادة تشغيل خط الطيران بين القاهرة ونيودلهى يساهم في زيادة الإقبال السياحي من الهند.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن الهند أصبحت حاليا من أهم الدول على مستوى العالم وخامس أكبر دوله اقتصاديا فمعدل انفاق السائح الهندى مرتفع مما سيزيد معه الإيرادات السياحية، ولكن لابد من زيادة أعداد المطاعم الهنديه ومقدمى الطعام الهندى وتحسين التجربة السياحية المقدمة لهم.

وأوضح أنه لابد من العمل على تحسين تجربة السائح فى مصر، مطالبا بإنشاء هيئة تختص بالإشراف على التجربة السياحية للوافدين على مصر و تكون لها صلاحيات تنظيمية وتعتمد في عملها علي دراسه تفصيليه لحالة كل مقصد سياحي على حدة.

سياحة مصر ​الهند​ الطيران الرحلات الجوية

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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