قصور الثقافة تنظم زيارة لأطفال المناطق بديلة العشوائيات لمعرض الكتاب

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، زيارة لأطفال المناطق بديلة العشوائيات من "حي أهالينا 1 بمدينة السلام"، اليوم الجمعة، إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 المنعقدة حاليا بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

شارك الأطفال في الورش التي تقدمها الهيئة بقاعة كامل الكيلاني المخصصة للطفل، ومنها: ورشة بازل عن الحكاوي التاريخية، ورشة تصنيع أساور بالكروشيه والخرز، ورشة رسم على الوجه، إلى جانب مشاركتهم فى ورشة عمل أشكال من الأكواب الورق والفوم، وورشة رسم عن مخاطر الإنترنت وكيفية التوعية بها.

وخلال الزيارة ناقشت د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمنسق العام للمشروع الثقافي للمناطق بديلة العشوائيات، الأطفال حول أحلامهم وطموحاتهم في الحياة، كما تحدثت عن دور الثقافة في تعزيز القيم المجتمعية والوعي.

وشملت الزيارة أيضا مشاركة الأطفال في ورشة الحكي التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب وقدمتها أمل جمال، حيث ناقشت معهم بعض المفاهيم من الصداقة، وعن حب الأم والأب والتعامل معهم واحترامهم، كما تناولت الحديث عن أهمية الشجرة وتوظيفها في البيئة، بجانب ذلك تطرقت للحديث عن السلوكيات الإيجابية مثل الصدق والنظافة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة مثل الكذب.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تنظيم الهيئة زيارات لمناطق أخرى من المناطق بديلة العشوائيات لفعاليات المعرض.

جدير بالذكر أن برنامج الهيئة في المعرض بخلاف الإصدارات التي تطرحها بجناحها في المعرض (صالة 1- جناح B3) يتضمن عروضا للفرق الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وكذا عروضا وورشا متنوعة للطفل بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والتي تقام يوميا وتستمر حتى ختام المعرض ٦ فبراير المقبل.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.