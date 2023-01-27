زحام كبير خلال حفل توقيع مجموعة كتب أسامة المسلم بمعرض الكتاب (صور)

شهدت القاعة رقم 2 في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، زحامًا كبيرًا على حفل توقيع مجموعة كتب الروائي السعودي أسامة المسلم.

وكان من اللافت للنظر أن أغلب حضور الحفل من المراهقين والشباب، وشهدت القاعة تدافعًا كبيرًا من رواد المعرض، مما جعل القائمين على التنظيم يتدخلون لتنظيم عملية الدخول حتى لا يحدث أي إصابات.

وأسامة المسلم هو كاتب وروائي سعودي ولد بمدينة الأحساء في 5 مارس 1977، وقد عاش طفولته في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد إلى مدينته حيث درس في مدارسها وفي المرحلة الجامعية تخصص لغة إنجليزية وتخرج من قسم الأدب الإنجليزي من جامعة الملك فيصل في الأحساء، ويعمل حاليًا محاضرًا في الكلية التقنية بالأحساء.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.