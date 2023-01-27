فى ندوة «ياسر رزق.. وصحافة التوثيق».. الشوبكى: «دفع ثمن مهنيته.. واستبعدته الجماعة الإرهابية»

نظم الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، اليوم الجمعة، ندوة تحت عنوان "الكاتب الصحفي ياسر رزق .. الصحافة وتوثيق التاريخ " وبحضور الكاتب عمرو الشوبكي، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، وأدارتها الإعلامية إنجي الأنور.

وقال «الشوبكي» علاقتي بـ ياسر رزق مستمرة منذ 4 عقود، مُشيرًا إلى مواقف «رزق»، فكان حريصًا على التوازن في مواقفه من منطلق حفاظه على مهنيته كـ" صحفي".

وأكمل أنه دفع ثمن مواقفه واستبعده نظام جماعة الإخوان الإرهابية من رئاسة تحرير الأخبار قبل أن يعود مرة أخرى بعد ثورة 30 يونيو، وترك ياسر رزق رئاسة مجلس إدارة الأخبار وكتب الكتاب، ليؤكد لشباب الصحفيين أن المنصب الإداري ليس باقيا.

ولفت «الشوبكي» إلى أن «رزق» منذ أن كان طالبا بالجامعة، يرى أن شخصيته لم يطرأ عليها تغيرات كثيرة، فجوهره الأصيل ظل باقيا.

ومن جهته، لفت عبد المحسن سلامة، إلى أن ياسر رزق من نوعية الصحفيين، القادرة على الاقتراب من صانع القرار مع الحفاظ على توازنه وحياديته.

وتابع: «رزق» وثق لفترة هامة من تاريخ مصر، شهدت قيام الجمهورية الجديدة.

واختتم: «أتحدث عن الكاتب المدقق في المعلومات، فكان يعتمد على أكثر من مصدر قبل أن يعلن عن معلومة».