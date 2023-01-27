الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مناقشة كتاب «أم كلثوم الشعر والغناء» ضمن البرنامج الثقافي لمركز أبو ظبي للغة العربية

معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للكتاب

بدأت منذ قليل ندوة وتوقيع كتاب «أم كلثوم الشعر والغناء» ضمن البرنامج الثقافي لمركز أبو ظبي للغة العربية وهو أحد المؤسسات الرائدة في تدعيم ريادة اللغة العربية في المجالات الثقافية والإبداعية. 

حضر الندوة هيثم الحاج رئيس مجلس إدارة جريدة القاهرة ورأفت السويركي كاتب وباحث.

قال هيثم الحاج خلال الندوة: «الكتاب يوجد فيه متعة كبيرة وتستمتعون بالعديد من الأغنيات والحديث عنها في هذا الكتاب وستجدون السمع النقدي للرؤية العميقة حول الكتاب».

وقال رأفت السويركي كاتب وباحث: «لم نترك شيء إلا وكان فيه حوار والقائمين على الثقافة العربية يعملون بهذا الشكل فهنيئا للثقافة العربية».

وأضاف: «أرجو أن يكون هناك مجال دائما للتفسير مثلما فعلنا في هذا الكتاب لذلك ينبغي أن أتوجه بالشكر للدكتور هيثم الحاج.. المشاورات عن كتاب أم كلثوم استمرت لمدة عامين ونصف وقد اكتشفنا أن أم كلثوم قد ظلمت كثيرا بسبب الاخبار التي تم تداولها عنها».

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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