توقيع تعاون بين مؤسسة «فاهم» ووزارتى الصحة والشباب والقومى للمرأة

وقعت مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، بروتوكولات تعاون، اليوم الجمعة، مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة.

شهد توقيع الاتفاقيات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من السفراء والنواب ولفيف من الشخصيات العامة.

ومن أهم بنود بروتوكولات التعاون "استقطاب أطباء من المصريبن بالخارج لتدريب شباب الأطباء بمصر، ودعم المرأة في مجال الصحة النفسية، ورعاية وتطوير مستشفيات الصحة النفسية والدعم النفسي، بجانب إعداد خريجي كلية الآداب قسم علم النفس للعمل مع وزارة الصحة".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد أعلنت عن إطلاق مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، مؤكدة أنها غير هادفة للربح وتهدف إلى دعم ومساندة الأطفال والشباب على مواجهة متاعبهم النفسية واكتشاف مرضهم النفسي مبكرًا، من خلال تعاونهم مع الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة المصرية وعدد من كبار الأطباء النفسيين الذين انضموا لمجلس أمناء المؤسسة التي ستتيح موقعًا إلكترونيًا للتواصل مع كل من يشعر بمتاعب.

يذكر أن مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي يضم كلا من أساتذة الطب النفسي الدكتور ناصر لوزا والدكتور عبدالناصر عمر والدكتورة عفاف حامد، إضافة إلى المهندس أحمد السويدي، ونادر يونان، والدكتور شيرين حلمي، والمهندس عمرو سليمان، والناشرة داليا إبراهيم، والدكتور مدحت العدل والدكتور محمد العقبي والكاتبة نشوى الحوفي.