ضبط مدير مصنع مواد غذائية دون ترخيص بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

وضبط "المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية.. وبحوزته كمية قدرها "1,47 طن" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.