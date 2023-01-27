الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«سكاى سبورتس»: شون دايتش مديرًا فنيًا لـ إيفرتون والإعلان اليوم

شون دايتش
شون دايتش

أكدت تقارير صحفية، أن شون دايتش، المدير الفني السابق لـ بيرنلي، اقترب من تولي مهمة تدريب إيفرتون خلفًا للمقال فرانك لامبارد.

وأعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، يوم الإثنين الماضي، عن إقالة فرانك لامبارد من تدريب الفريق بعد قرابة العام في منصب المدير الفني، وذلك لتدهور نتائج الفريق، حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقاد لامبارد إيفرتون، منذ يناير 2022 في 44 لقاء فاز في 12 وخسر 24 وتعادل 8، بعد أن تولى تدريب الفريق خلفًا للإسباني رافاييل بينتيز، ليستمر 357 يومًا في منصبه، قبل أن يتلقى مكالمة هاتفية مع فرهاد موشيري، المساهم الرئيسي في إيفرتون، يُخبره بإنهاء عقده.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن نادي إيفرتون سيعلن عن تعيين شون دايتش مديرًا فنيًا للفريق، اليوم الجمعة، خلفًا لـ فرانك لامبارد.

وأشار التقرير إلى أن الأرجنتيني مارسيلو بيلسا كان المرشح الأول لتدريب إيفرتون، حيث وصل أمس الخميس للعاصمة البريطانية لندن قادمًا من البرازيل، من أجل بدء محادثات مع مسئولي النادي، لكن لأسباب تتعلق براتب المدرب المرتفع الذي قد يصل إلى مليون جنيه إسترليني شهريًا رفقة مساعديه، إضافة لرغبته في إبرام تدعيمات كبيرة لتقوية الفريق وتحسين موقفه لملائمتهم أساليبه التكتيكية.

وأضاف التقرير أن مسئولي إيفرتون استقروا على تعيين شون دايتش مديرًا فنيًا لـ إيفرتون، بحكم علاقاته مع لاعبي الفريق حيث يعرف جيدًا 3 أو 4 لاعبين في القائمة، كذلك خبرته وقدرته على التعامل مع المواقف الصعبة، مثل موقف الفريق الحالي في الدوري الإنجليزي.

ويقود الثنائي بول تيت ولايتون باينز،  فريق إيفرتون فنيًا من بعد إقالة لامبارد ولحين الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق.

ويحتل فريق إيفرتون المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و6 تعادلات، فيما تلقى الفريق 11 هزيمة.

شون دايتش إيفرتون فرانك لامبارد لامبارد دايتش

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