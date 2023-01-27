ضبط عصابة لتزوير العملات فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات الوطنية وترويجها بالقاهرة.

وعُثِر بحوزتهم على (مبالغ مالية "صحيحة، ومقلدة" - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 2 هاتف محمول- الأدوات والأوراق المستخدمة فى طباعة العملات المقلدة – سيارة ملك أحدهم).

وبمواجهتهم، اعترف أحدهم بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في اصطناع وتزوير العملات المالية المقلدة بقصد ترويجها على عملائه مقابل تحصله على مبالغ مالية، وقيام المتهمين الآخرين بالتحصل على تلك العملات لترويجها بين أوساط المواطنين.

وبتطوير مناقشة المتهم، أضاف بقيامه بتسليم مبالغ مالية مقلدة لـ(أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) بقصد ترويجها بين أوساط المواطنين، وأصحاب المحال التجارية "أمكن ضبطه"، وبمواجهته أقر بتسليمه العملات المقلدة لشخصين "محددين"، وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالي "مقلد")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات المالية المقلدة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم ترويج العملات المالية المقلدة وملاحقة وضبط مرتكبيها.