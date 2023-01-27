«لوغوس» تستقبل زوارها في أول أيام الدورة 54 لمعرض الكتاب

استقبلت دار النشر «لوغوس» التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، عددًا من الزوار في أولى أيام الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويقام معرض الكتاب هذا العام في الفترة من الخامس والعشرين من يناير الجاري، وحتى السادس من فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وتسجل دار النشر "لوغوس" للنشر، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، مشاركتها للمرة الرابعة على التوالي، كما تقوم دار النشر بعرض عدد من الكتب المميزة مثل: كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، كتاب تكريس القديس يوسف البتول، والصليب في فكر كاسبر، وغيرها من الكتب المميزة الأخرى.

ويمكنكم زيارة دار النشر لوغوس طوال فترة انعقاد المعرض في صالة 1 قاعة C 24، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثامنة مساءً.