الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«لوغوس» تستقبل زوارها في أول أيام الدورة 54 لمعرض الكتاب

دار لوغوس
دار لوغوس

استقبلت دار النشر «لوغوس» التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، عددًا من الزوار في أولى أيام الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

ويقام معرض الكتاب هذا العام في الفترة من الخامس والعشرين من يناير الجاري، وحتى السادس من فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وتسجل دار النشر "لوغوس" للنشر، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، مشاركتها للمرة الرابعة على التوالي، كما تقوم دار النشر بعرض عدد من الكتب المميزة مثل: كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، كتاب تكريس القديس يوسف البتول، والصليب في فكر كاسبر، وغيرها من الكتب المميزة الأخرى.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏منظر داخلي‏‏

ويمكنكم زيارة دار النشر لوغوس طوال فترة انعقاد المعرض في صالة 1 قاعة C 24، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثامنة مساءً.

اقباط الكاثوليك الأقباط الكاثوليك الرابعة والخمسين المعارض الدولية معرض القاهرة الدولي للكت معرض القاهرة الدولى مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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