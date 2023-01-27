تقارير: النصر السعودى يرفع عرضه المالى لضم لوكا مودريتش.. وريال مدريد يُرحب

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن آخر مستجدات مفاوضات النصر السعودي للتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وكانت تقارير قد أكدت أن نادي النصر قدم عرضًا خرافيًا في وقت سابق، من أجل التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش، ومزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت صحيفة «عكاظ» السعودية إلى أن إدارة نادي النصر تحركت بصورة عاجلة بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مُكثفين محاولاتهم للتعاقد مع لوكا مودريتش.

وذكرت الصحيفة بأن إدارة نادي النصر رفعت عرضها السابق الذي قدمته لـ لوكا مودريتش، إلى 45 مليون يورو كراتب سنوي سيتحصل عليه اللاعب الكرواتي إذا انضم للنادي السعودي.

وأضاف التقرير بأن لوكا مودريتش البالغ من العمر 37 عامًا، تحصل على عرض من النصر لمدة سنتين ونصف بقيمة 40 مليون يورو كراتب سنوي، قبل أن يرفع النادي السعودي عرضه إلى 45 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة أن مسئولي ريال مدريد منحوا نادي النصر الضوء الأخضر لشراء المدة المتبقية في عقد لوكا مودريتش للتعاقد معه قبل نهاية الميركاتو الشتوي الحالي.

واختتمت الصحيفة أن الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لـ النصر، عقد اجتماعًا هامًا مع مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل تسريع عملية حسم ملف لوكا مودريتش.

وانضم اللاعب الكرواتي إلى صفوف ريال مدريد في عام 2012، قادمًا من توتنهام مقابل 35 مليون يورو، وساهم في تحقيق العديد من البطولات رفقة الملكي، أبرزها الفوز بـ5 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب لكأس العالم للأندية.