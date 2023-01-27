الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقارير: النصر السعودى يرفع عرضه المالى لضم لوكا مودريتش.. وريال مدريد يُرحب

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن آخر مستجدات مفاوضات النصر السعودي للتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وكانت تقارير قد أكدت أن نادي النصر قدم عرضًا خرافيًا في وقت سابق، من أجل التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش، ومزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت صحيفة «عكاظ» السعودية إلى أن إدارة نادي النصر تحركت بصورة عاجلة بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مُكثفين محاولاتهم للتعاقد مع لوكا مودريتش.

وذكرت الصحيفة بأن إدارة نادي النصر رفعت عرضها السابق الذي قدمته لـ لوكا مودريتش، إلى 45 مليون يورو كراتب سنوي سيتحصل عليه اللاعب الكرواتي إذا انضم للنادي السعودي.

وأضاف التقرير بأن لوكا مودريتش البالغ من العمر 37 عامًا، تحصل على عرض من النصر لمدة سنتين ونصف بقيمة 40 مليون يورو كراتب سنوي، قبل أن يرفع النادي السعودي عرضه إلى 45 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة أن مسئولي ريال مدريد منحوا نادي النصر الضوء الأخضر لشراء المدة المتبقية في عقد لوكا مودريتش للتعاقد معه قبل نهاية الميركاتو الشتوي الحالي.

واختتمت الصحيفة أن الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لـ النصر، عقد اجتماعًا هامًا مع مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل تسريع عملية حسم ملف لوكا مودريتش.

وانضم اللاعب الكرواتي إلى صفوف ريال مدريد في عام 2012، قادمًا من توتنهام مقابل 35 مليون يورو، وساهم في تحقيق العديد من البطولات رفقة الملكي، أبرزها الفوز بـ5 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب لكأس العالم للأندية.

النصر السعودي لوكا مودريتش ريال مدريد مودريتش رونالدو

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

فرنسا والعراق يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

تقارير: النصر السعودى يرفع عرضه المالى لضم لوكا مودريتش.. وريال مدريد يُرحب

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة (فيديو)

لمنع مزايدات الزمالك وبيراميدز.. الأهلى يستقر على تفعيل شراء خالد عبدالفتاح من سموحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

إقبال كبير في ثاني أيام معرض الكتاب

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين