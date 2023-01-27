مراسلة «القاهرة الإخبارية»: فرنسا ستساعد في ترميم الآثار العراقية التي هاجمها داعش

كشفت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، تفاصيل زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى باريس.

- تفاصيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى باريس

وقالت هبة التميمي خلال ظهورها في برنامج «صباح جديد» المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن رئيس وزراء العراقي التقى رئيسة وزراء فرنسا، حيث تباحثا توطيد العلاقات بين البلدين، والتعاون في عدة مجالات منها الطاقة والنفط واستثمار الغاز المصاحب.

وأضافت أن فرنسا من المقرر أن تساعد في ترميم وإصلاح الآثار العراقية التي هاجمها تنظيم داعش الإرهابي.

وتابعت أنه كان هناك العديد من الأمور على طاولة الحوار بين البلدين الصديقين، وتم توقيع تذكرة تفاهم وإعلان نوايا بشأن التراث بين العراق وفرنسا.