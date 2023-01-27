وكيل «النواب» يبحث مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

التقى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري بحضور السفير مختار وريده سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر، يأتي ذلك في إطار مشاركته على رأس وفد من مجلس النواب في أعمال المؤتمر الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمُنعقد بالجزائر خلال الفترة من 26 – 30 يناير الجاري.

في مستهل اللقاء، سلم المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تضمنت سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الجزائرية لتتلائم مع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

- دعوة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري لزيارة مصر

كما تضمنت الرسالة دعوة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري لزيارة مصر وعقد مباحثات برلمانية مصرية – جزائرية على مستوى رئيسي المجلسين، وخلال اللقاء أكد المستشار أحمد سعد الدين على خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية – الجزائرية مشدداً على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، ومنوهاً بالآفاق الواسعة والرحبة للتعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الشقيقين خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض وكيل أول مجلس النواب مجالات العمل والتعاون البرلماني المُشترك بين المجلسين، خاصة على صعيد تبادل الخبرات البرلمانية وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية– الجزائرية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية – الجزائرية على كافة المستويات، مُثمناً روح التعاون والإخاء التي تسود العلاقات الجزائرية – المصرية عبر التاريخ ومُوجهاً الشكر على دعوة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لزيارة مصر والتي تأتي في إطار الضرورة الحتمية لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني .