التفاصيل الكاملة لفعاليات معرض القاهرة للكتاب.. اليوم

في اليوم الثالث على التولي من فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة للكتاب، والذي تقام اليوم الجمعة، تستمر أنشطة البرنامج الثقافي المصاحب لفعاليات المعرض، وذلك عبر قاعاته المتعددة، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تبدأ الفعاليات من خشبة مسرح بلازا 2 في الواحدة ظهرا، بعرض فني تقدمه فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية. يليها في الثانية والنصف، عرض آخر تقدمه فرقة “أمانة عمان” الأردنية. يعقبها في الرابعة عصرا عرض لفرقة كورال سلام التابع للمركز القومي لثقافة الطفل.

ــ الكاتب الصحفي ياسر رزق .. الصحافة وتوثيق التاريخ

تشهد قاعة بلازا 2، في الثالثة عصرا، لقاء تحت عنوان “الصحافة وتوثيق التاريخ”، ويشارك فيها كل من: الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، الدكتور عمرو الشوبكي، الدكتور مصطفي الفقي، وتدير الندوة إنجي أنور.

ــ المؤرخون الجدد

كما تحتضن قاعة بلازا 2، في الخامسة مساء، لقاء بعنوان “المؤرخون الجدد”، والتي يديرها ويقدمها وزير الثقافة الأسبق، دكتور عماد أبو غازي، ويشارك فيها كل من: أحمد متاريك، حسام جاد، سارة العزب، معاذ لافي، نهال الميري.

يليها وفي نفس القاعة، في السابعة مساء، وضمن محور “المئويات”، تعقد احتفالية بمئوية مفتي مصر الشيخ عبد اللطيف حمزة، وذلك بعنوان “مئوية الشيخ عبد اللطيف حمزة”، يتحدث فيها مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ويديرها الكاتب الصحفي حمدي رزق.

ــ نص وترجمان

وفي الواحدة ظهرا، تحتضن قاعة بلازا 2 أيضا، لقاء “نص وترجمان”، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة، ويشارك فيها كل من: مدير المركز القومي للترجمة السابق دكتور أنور مغيث، الكاتب السيد رشاد، الكاتب عاصم المعماري، وتديرها دكتورة مني طلبة.

ــ فعاليات قاعة بلازا 1

أما قاعة بلازا 1 فتستهل أنشطتها في الواحدة ظهرا، بعرض فني تقدمه فرقة التنورة التراثية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يليها وفي الثانية والنصف عرض “الأراجوز”، وذلك بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وفي الرابعة عصرا، يقدم عرض موسيقي غنائي لكورال قصر ثقافة الأسمرات، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ــ قاعة صلاح جاهين

أما القاعة الرئيسية ــ قاعة صلاح جاهين، بصالة 1، تستقبل في الثانية ظهرا، ندوة عن “رباعيات جاهين”، بمشاركة الشاعر محمد بغدادي، الشاعر عبد الستار سليم، والملحن الموسيقار منير الوسيمي.

يليها في الرابعة عصرا، ندوة “نحن والتراث” بمشاركة كل من: عبد الرحيم الكردي، الناقد السعودي عبد الله الغذامي، المفكر محمد حسن عبد الله ويديرها الناقد دكتور محمود الضبع. يعقبها في السادسة مساء، لقاء وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، والاحتفال بإصدار العدد الـ 150 لمجلة “رؤية”.

ــ الأمسيات الشعرية

أما قاعة الشعر، فتستقبل في الواحدة ظهرا، الأمسية الشعرية الأولي بمشاركة الشعراء: آلاء فودة، سالم أبو شبانة، سالم الشهباني، عبد الوهاب داود، محمد هاشم، محمود الكرشابي، وهبة عبد الوهاب، ويقدم الأمسية الشاعر سعيد شحاتة.

والأمسية الشعرية الثانية، بقاعة بلازا 2، فتشهد الأمسية الشعرية الثانية، في السادسة مساء، بمشاركة كل من الشعراء: أحمد الجعفري، محمود شرف، شريف الشافعي، عبد العزيز موافي، محمود السيد إسماعيل، والشاعر السعودي عبد الله العقيبي. ويقدمها كمال أبو النور.

ــ كاتب وكتاب

أما قاعة “فكر وإبداع”، فتشهد في الواحدة ظهرا، مناقشة كتاب “مصر في عالم مضطرب” للكاتب عبد السلام فاروق"،ويشارك فيها: سامر قنديل ومحمد شلبي.

يليها في تمام الثالثة عصرا، مناقشة لكتاب "لا شيء هنا" من تأليف خيري حسن، ويناقش الكتاب كل من: دكتور عاصم الدسوقي، فاطمة سيد أحمد، وناجي الناجي، ويديرها محمود عوضين.

يعقبها وفي نفس القاعة في الخامسة مساء، مناقشة رواية "عزبة المشمش" للكاتب سمير المنزلاوي، ويناقش الرواية كلا من: سعيد شوقي، شعبان ناجي ويديرها سعيد شحاتة.

وفي السابعة مساء مناقشة كتاب "لا أحد يعرف لون عينيها" من تأليف يسري عبدالسلام، ويناقشه محمود قنديل ومنى حسين.