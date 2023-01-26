الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إيهاب فهمي خلال جلسة نقاشية لـ«التنسيقية»: اتباع سياسة الشباك الواحد ضرورة لمواجهة التحديات

الفنان إيهاب فهمي
الفنان إيهاب فهمي

أكد الفنان إيهاب فهمي، على ضرورة تفعيل وتطبيق سياسة الشباك الواحد؛ لمواجهة التحديات التي يتعرض لها القوى الناعمة خاصة الفن والفنانين.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونقابة المهن التمثيلية، حول التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين في مصر.

وقال الفنان إيهاب فهمي، إن التوصيات التي شهدتها الجلسة تعكس غيرة على الوطن، مقترحًا اتباع سياسة الشباك الواحد لمواجهة التحديات، مضيفًا أن العالم يسرع بخطواته، ولا يجب أن نتراجع ويجب أن تظل مصر رائدة في هذا المجال.

وشارك في الجلسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أشرف عبد الباقي، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء النقابة.

ويأتي ذلك في إطار استكمال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار حول القضايا المهمة المطروحة على أجندة الحوار الوطن، وبداية لمًا أعلنته التنسيقية في استراتيجيتها لعام 2023 في التوسع في العمل مع النقابات.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها على أجندة الحوار الوطني.‎

الفنان ايهاب فهمي التحديات القوي الناعمة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المهن التمثيلية

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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