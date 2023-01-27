الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بأسعار السلع.. أماكن معرض أهلا رمضان فى القليوبية

معرض أهلا رمضان شبرا
معرض أهلا رمضان شبرا الخيمة

يقدم موقع «الدستور»، خلال التقرير التالي، أماكن معرض أهلا رمضان في القليوبية، بالإضافة إلى عرض قائمة الأسعار للسلع الغذائية بالمعرض. 
 

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منافذ معرض أهلا رمضان بالقليوبية 

1- أماكن معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة

يوجد معرض واحد لمنافذ معرض أهلا رمضان في منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك بجوار محطة مترو شبرا الخيمة التابعة للخط الثاني لخطوط مترو الأنفاق. 

2- منطقة بنها. 

3- قليوب.
4- طوخ.

5- القناطر الخيرية.

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أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2023 

سعر الأرز  14.5 جنيه للكيلو.
سعر السكر 14.5 جنيه للكيلو.
سعر الدقيق  17 جنيهًا للكيلو.
سعر المكرونة الملكة  10 جنيهات 400 جرام.
سعر العدس  21 جنيهًا 500 جرام.
سعر الفول المعبأ 19 جنيهًا 500 جرام.
سعر الزيت 37.5 جنيها لنوع زيت حلوة 700 ملي.
سعر الزيت الخليط  36 و34 و30 جنيهًا 700 ملي.
سعر الزيت 49 جنيهًا 1 لتر قلية.
سعر الزيت 47 جنيهًا عباد الشمس 750 ملي.
سعر الشاي  33 جنيهًا العروسة 250 ملي.
سعر الشاي  40 جنيهًا ناعم ليبتون 250 ملي.
سعر كيلو الفول 12 جنيهًا.
سعر كرتونة البيض ما بين 76 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
أسعار اللحوم السودانية ما بين 115 و135 جنيهًا.
أسعار اللحوم البلدي تسجل 135 إلى 159 جنيهًا.

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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