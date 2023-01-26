محمد أبو الخير للمتسابقة أماني سمير: متشكرين وحياتي عندك

بدأت مساء اليوم الخميس، حلقة الليلة من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب عبر قناة DMC وهو البرنامج الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتقدم حلقة الليلة الكثير من المواهب الشابة في التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل بمحافظات القاهرة الكبرى وبني سويف والفيوم بعد أن تجول بالمحافظات المصرية على مدار الحلقات الماضية وحقق الموسم الثاني في بدايته نجاحًا كبيرًا.

حلقة اليوم من برنامج الدوم

واسترضت حلقة اليوم عدد من المتقديمن أمام مبنى الاختبار، وبدأت الحلقة من خلال المتسابقة أماني سمير التي قالت إنها تشجعت وحبت الفن من خلال عائلتها إلا أن تحولا حدث بعد وفاة عائلتها عبر 3 أفراد.

وقدمت أماني أغني تجربة غنائية مميزة للغاية واشاد بها الدكتور محمد أبو الخير قائلاً: "الله الله" ليطلب منها أغنية لذكرى فتقدم "وحياتي عندك" بأداء مبهر ليقول لها " متشكرين وحياتي عندك.

وخلال الحلقة السابقة، فى مسابقة التمثيل، أبهرت روان رضا علي، من الإسكندرية، لجنة التحكيم، بتقديم عرض شيق، وعلق الدكتور أحمد أبوالخير، عضو لجنة التحكيم على أدائها، قائلًا: "برافو فهمت اللحن"، وقال لها أحمد مبارك، عضو اللجنة: "أول ممثلة الدكتور أبوالخير يقول إن هى مثلت صح".

وقدمت آيه علاء عبدالظاهر، من الإسكندرية، عرضًا تمثيليًا، قائلة إنها تُلقب بـ"آية شاروخان"، مرجعة ذلك إلى أنها تتحدث باللغة الهندية وترقص وتغنى بالهندي.

وأشاد أحمد مبارك، عضو اللجنة بطبقة صوتها، مضيفًا: "طبقة صوتك حلوة، لكن أنا عايزك تنسى إنها حلوة، والدكتور محمد أبوالخير وشادي يقدروا يحكموا على ده".

وسرد المتسابق نورالدين عماد تفاصيل عن حياته، خلال تقديم عرضه أمام اللجنة، كاشفًا عن أنه بدأ حياته المهنية مندوب مبيعات، موضحًا: "أنا اشتغلت مندوب شنطة، وقابلت مرة واحد وقالي لو عرفت تعمل مشهد تمثيل، هاشترى منك، وساعتها مثلت كويس واشترى منى، حاجة جميلة إن يتوفر مسابقات زى دى للشباب"، وعلق أحمد مبارك، عضو اللجنة، على أدائه، قائلًا: "متمكن.. برافو عليك".