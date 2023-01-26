شوكت المصري: على مصر الاهتمام بصناعة الورق لتعزيز تواجد الكتاب

قال شوكت المصري، الناقد الأدبي الحديث، إن صناعة الورق من الصناعات القومية، ولهذا يجب إعادة النظر في المصانع المخصصة في إنتاح الورق حتى تعود القاهرة إلى مكانتها المرموقة في صناعة الكتاب الورقي، حيث غلاء الأسعار في مصر وبخاصة أسعار الورق أدى إلى هروب الكثير من الكتاب للدول المجاورة حتى يكون صناعة الكتاب في أمكانيات الكاتب المالية.

دعم الناشرين

وأكد الدكتور شوكت المصري، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أنه يجب تعديل لوائح معرض القاهرة للكتاب حتى يكون هناك رعاة لهذا المعرض بحيث يتم دعم الناشرين والمؤلفين الفترة المقبلة، لذا يجب توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار في هذا القطاع.

ثقافة الكتاب

وأضاف في حديثه، أن ثقافة وجود الكتاب في القرى والمحافظات تلاشت بصورة كبيرة الآن، لذا يجب فتح منافذ بيع للكتب العلمية والثقافية بهذه المناطق حتى يعود الكتاب إلى مكانته السلعية.