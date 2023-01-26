الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

25عنوانًا جديدًا لقصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

يستقبل جناح الهيئة العامة لقصور الثقاقة عددًا من الإصدارات الجديدة عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

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وقال جرجس شكري أمين عام مشروع النشر بالهيئة: يواصل المشروع تقديم روائع المسرح العالمي المشروع الذي بدأ مع عصر النهضة في ستينيات القرن الماضي علي يد وزير الثقافة ثروت عكاشة.

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وأضاف شكري: يقدم المشروع للقاري في هذه الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 25 عنوانا جديداً، وكنا في السنوات الثلاث السابقة قدمنا خمسين عنواناً لنضع بين يدى المسرحيين ومحبي المسرح 75 عنوانًا من  كنوز المسرح العالمي.

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أما عن العناوين الجديدة فجاءت كالتالي:

  1. الرجل الذي حضر للعشاء (جورج كوفمان وموس هارت) تقديم محمد يوسف نجم، ترجمة السيد حامد زعلوك.
  2. عاشق المظاهر (جورج كيلي) تقديم مصطفى محمود، ترجمة كامل يوسف.
  3. دون جوان (موليير) ترجمة إدوار ميخائيل، تقديم نبيل الألفي.
  4. منزل القلوب المحطمة (برناردشو) ترجمة محمود سامي أحمد، تقديم دريني خشبة.
  5. سيجفريد (جان جيرودو) ترجمة كمال فريد، تقديم محمد مندور.
  6. الخاطبة (ثورنتون وايلدر) ترجمة صالح زكي، تقديم دريني خشبة.
  7. فترة التوافق (تنيسي وليامز) ترجمة فاروق عبد القادر، تقديم دريني خشبة.
  8. المسافر بلا متاع (جان أنوي) ترجمة وتقديم أنور لوقا.
  9. الحالمة (إلمر رايس) ترجمة أسما حليم، تقديم كامل يوسف.
  10. كرنفال الأشباح (موريس دي كوبرا) ترجمة أحمد محمد رضا، تقديم محمد مندور.
  11. فتى الغرب المدلل (جون ميلنجتون سينج) ترجمة حمدي أحمد رجب، تقديم علي الراعي.
  12. الآلة الحاسبة (آلمر رايس) ترجمة عادل سليمان، تقديم فاطمة موسى.
  13. مدرسة الأزواج وسجاناريل (موليير) ترجمة محمد حسن عون.
  14. الإنسان الآلي (كاريل تشابيك) ترجمة طه محمود طه.
  15. سور الصين (ماكس فريش) ترجمة سمير التنداوي.
  16. روميو وجانيت (جان أنوي) ترجمة يحيى سعد.
  17. العادلون (ألبير كامي) ترجمة بسيم محرم وريمون فرانسيس.
  18. قصة حياة (ماكس فريش) ترجمة الدكتور مصطفى ماهر.
  19. المتوحشة (جان أنوي) ترجمة يحيى سعد.
  20. حاملة المصباح (ريجونولد بركلي) ترجمة صالح زكي، تقديم دريني خشبة.
  21. لعبة البنج بونج تأليف آرتور آداموف ترجمة فاروق عبدالقادر
  22. دون كيشوت - إيف جامياك - ترجمة فتحي العشري
  23. أهمية أن يكون الإنسان جادًا - أوسكار وايلد-  ترجمة عباس يونس
  24. فاوست كما أراه (بول فاليري) ترجمة عبدالعاطي جلال
  25. يو إس أو نحن والولايات المتحدة - بيتر بروك  ترجمة فاروق عبدالقادر.
    وهناك المزيد في الأيام القادمة.
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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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