25عنوانًا جديدًا لقصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

يستقبل جناح الهيئة العامة لقصور الثقاقة عددًا من الإصدارات الجديدة عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال جرجس شكري أمين عام مشروع النشر بالهيئة: يواصل المشروع تقديم روائع المسرح العالمي المشروع الذي بدأ مع عصر النهضة في ستينيات القرن الماضي علي يد وزير الثقافة ثروت عكاشة.

وأضاف شكري: يقدم المشروع للقاري في هذه الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 25 عنوانا جديداً، وكنا في السنوات الثلاث السابقة قدمنا خمسين عنواناً لنضع بين يدى المسرحيين ومحبي المسرح 75 عنوانًا من كنوز المسرح العالمي.

أما عن العناوين الجديدة فجاءت كالتالي: