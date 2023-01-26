معرض الكتاب يستضيف ندوة لمناقشة «غربة المنازل».. وكاتبة: «استعادة لصراع الأجيال»

ناقش الكاتب الصحفي والروائي عزت القمحاوي، اليوم الخميس، رواية "غربة المنازل"، بحضور الناقد شوقي عبد الحميد، والكاتبة الروائية سلوى بكر.

وأدار الندوة الكاتب الصحفي والمترجم أحمد الشافعي، وذلك بقاعة “فكر وإبداع” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الشاعر والمترجم أحمد الشافعي، إن رواية "غربة المنازل" تستعيد صراع الأجيال عبر شخوصها فأغلب شخصياتها يمكن وصفهم بالكهول، إلى جانب ما تقدمه من صراع طبقي وبحث عن الصعود.

ومن جانبه، لفت الناقد شوقي عبد الحميد، إلى أن الرواية لم تصبح مجرد الحكاية ، بل صارت مشحونة بالأسئلة المثيرة التي تشتبك مع واقع المجتمع .

وتابع عبد الحميد مايقدمه القمحاوي عبر أعمال تجاوز فيه مفهوم الرواية التقليدية، فهو دائم المغامرة بتقديم لغة وموضوع مختلف ومغاير، وتبدو رواية "غربة المناول" أنها تناقش جائحة كورونا.

ومن جانبه، أشار “الشافعي” إلى أن هناك بعض النقاد ذهبوا للإشارة إلى أن رواية “غربة المنازل” تتشابة مع رواية “ميرامار” لـ نجيب محفوظ، على عكس رأيي تماما فالأولي يجمع أبطالها المكان والزمان، على عكس ما قدمه “القمحاوي” من محو لفترة الزمن وصولا إلى أن شخصيات الرواية تعيش في جزر منعزلة.

من جانبها، أشارت الكاتبة الروائية سلوى بكر، إلى أن “القمحاوي” قدم الأسئلة الوجودية حول ثنائية الحياة والموت.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية