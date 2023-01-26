الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على متهمين باحتجاز 3 أشخاص داخل شقة بحدائق أكتوبر

متهمين
متهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل و3 سيدات، لاتهامهم باحتجاز 3 أشخاص داخل شقة مستأجرة بحدائق أكتوبر، بسبب خلافات مالية متعلقة بقيمة مواد مخدرة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تعرض 3 أشخاص للاحتجاز داخل شقة سكنية في حدائق أكتوبر. 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة  تم مداهمة الشقة، وضبط عاطل و3 سيدات، وبصحبتهم 3 أشخاص محتجزين بالشقة. 

بإجراء التحريات تبين أن المتهمين استدرجوا المجني عليهم، انتقاما من صديقهم، بسبب خلافات مالية متعلقة بقيمة مواد مخدرة، واحتجزوهم لإجبار صديقهم على سداد المبلغ المالي. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة عاطل 3 سيدات 3 أشخاص شقة حدائق أكتوبر

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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