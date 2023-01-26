حجازي وحامد ضد رونالدو.. التشكيل الرسمي لمباراة النصر واتحاد جدة في نصف نهائي السوبر السعودي

أعلن نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة ورودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر، التشكيل الرسمي لكل فريق الذي سيخوض مباراة اليوم في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد الملك فهد الدولي.

ويواجه الفائز من هذه المباراة نظيره الفيحاء الذي انتصر على الهلال بهدف دون رد.

وجاء تشكيل اتحاد جدة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – أحمد حجازي – زكريا هوساوي

خط الوسط: برونو هنريكي – طارق حامد – ايجور كورنادو

خط الهجوم: عبدالرحمن العبود – عبدالرزاق حمدالله – رومارينيو

أما تشكيل النصر فقد ضم كلا من:

حراسة المرمى: أوجستين روسي

خط الدفاع: على لاجامي – عبدالإله العمري – عبدالله مادو – سلطان الغنام

خط الوسط: لويس جوستافو – عبدالله الخيبيري – بيتي مارتينيز

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – سامي النجعي