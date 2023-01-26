الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

وزيرة الثقافة الأردنية: هناك علاقة وطيدة بين الرئيس السيسي وملك الأردن

معرض الكتاب الدولي
معرض الكتاب الدولي

قالت الدكتورة هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية: "سعيدة جدا بوجودي هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وسعيدة بتواجدي مع الدكتورة نيفين الكيلاني، والحقيقة أنا أرى أن هناك تعريفات عدة للثقافة، ومن أهم جوانب الثقافة هي العلاقات المتبادلة بين البلدين الأردن ومصر، فالعلاقة قوية جدا كما أن علاقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلالة ملك الاردن الملك عبدالله الثاني قوية جدا، وتعمقت هذه العلاقات بالجانب الإنساني والحقيقة أن الثقافة لن تستمر إلا بهذه الجوانب الإنسانية، فالثقافة نفسها في مفهومها لن تستمر وتعطي ملامح خاصة بها إلا إن كان الإنسان في قلبها.

وأضافت خلال فعاليات الندوة التي جمعتها بنظيرتها المصرية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتها لـ 54 والتي استضافتها قاعة ضيف الشرف: “ما يوطد العلاقات الثقافية المصرية الأردنية هو البعد الإنساني، وهوا لذي يربط مصر بالأردن، ويربط نيفين الكيلاني بهيفاء النجار، وعندما ارتحل عن وازرة الثقافة ستكون نيفين صديقة قوية لي وأثق تماما بما تقدمه”.

وواصلت: “ شكرا لجمهورية مصر العربية، وشكرا لكل ما شاهدناه من كل شاب وفتاة يعملن بمحبة شديدة وهذه هيالثقافة وهنا سأشارككم قليلا مما يدور ببلادنا الحبيبة الأردن، فالأردن التي تأسست على مبادئ مثل التعدد والمساواة والعقلانية والحوار الجاد والهادف المستمد من قيم أساسية لها أسس على كافة المستويات، وقدمت نماذج انسانية محببة تلهمنا وهي التي عملت تحت قيادة حكيمة وواعية لجلالة ملك الأردن والذي أقول إنه نموذج عظيم لمحب الثقافة ومصدر بكير للإلهام لإيمانه بان الثقافة مشروع كبير ومحرك ودافع لمواجهة تحديات كبيرة من خلال العديد من الأشكال مثل الكتابة الإبداعية والمسرح والسينما وغيرها”.

معرض الكتاب الدولي معرض الكتاب الدولي ٢٠٢٣ الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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