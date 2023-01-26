بـ 5 جنيهات فقط.. كتب مدعمة لجمهور معرض القاهرة للكتاب الـ 54

جناح يأتي إليه الجمهور من كل حدب وصوب، يبحثون عنه بمجرد وصولهم لأرض معرض القاهرة الدولي للكتاب في جميع الدورات، وخاصة مع هذه الدورة التي جاءت في ظل ارتفاع الأسعار التي يشهدها العالم، ليجدوا ما يسرهم في هذا الجناح الذي يضم سور الأزبكية، حيث يشارك به عدد لا بأس به من المكتبات التي يوجد بها عدد كبير من الكتب والروايات التي تكون في متناول اليد.

"خلينا ننبسط كلنا، الناس تشتري وإحنا كمان نكسب".. بتلك الجملة بدأ ناصر طه، أحد بائعي المكتبات في سور الأزبكية، والمشارك في هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، والذي تحمس كثيرًا لمشاركته في هذه الدورة، محاولًا تخفيف العبء عن المواطن، وبيع الكتب بأسعار بسيطة.

يكمل طه، حديثه لـ"الدستور" قائلًا: "سور الأزبكية به العديد من المميزات خاصًة أن الكتب فيه كثيرة وبأسعار حلوة الناس تحب تقتنيها، وأسعاره بسيطة مقارنًة بباقي دور العرض في المعرض، الناس دائمًا تلجأ لمكتبات سور الأزبكية لكي تبتعد عن الأسعار المرتفعة، كما أنه يتميز بتنوع في الكتب والروايات التي يبحث عنها الجمهور".

وفي السياق ذاته، يشارك فتحي سعد، ضمن تجار سور الأزبكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، للعام الـ 25 على التوالي، الذي يجد نفسه بين الكتب والبيع والشراء، فهو يسعد كثيرًا بسعادة الناس عند اقتنائها ما تريد من كتب أو روايات، وخاصًة الأطفال الذين يبلغون مقصدهم بمجرد التفتيش على المنضدة المعروض عليها الكتب.

وتابع سعد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "بنبيع الكتب بـ5 جنيهات عشان نوفر على الناس ويشتروا، وأهي حاجات بتشيل حاجات، وفي إقبال شديد جدًا من الشباب تحديدًا، وأولياء الأمور بيشتروا مجلات ميكي ماوس وكده لأطفالهم، وعندنا أيضًا الكتب بيوصل سعرها لـ 20 جنيهًا، أقصي شئ".

وعن الأكثر مبيعًا من جناح سور الأزبكية أكد البائعون أن الجمهور يُقبل على شراء الروايات، و"وميكي ماوس"، وغيرها من كتب الأطفال أيضًا، وأن الأكثر من روّاد المعرض يحبون اقتناء الكتب الدينية والروايات.

ويعد جناح "سور الأزبكية" أكثر الأجنحة رواجاً وزحاماً، فيما يخص بيع الكتب، بسبب العروض التي أعلنت عنها مكتبات الأزبكية، والتي وصلت إلى بيع مجموعة من القصص أو الروايات بسعر 10 جنيهات فقط، وبعض الكتب العلمية الكبيرة أو الروايات الكبيرة بأسعار تبدأ من 5 جنيهات.

فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير، وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.