خلال ندوة «نحن والإعلام».. محمود مسلم: نجحنا في مواجهة خطاب الجماعة الإرهابية

قال الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن هناك خلطًا بين المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والإعلام، مُشيرًا إلى أنه في وقت من الأوقات كانت سلطة الإعلام أقوى من السلطة التشريعية ولها تأثير كبير فى صنع القرار.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "نحن والإعلام"، التي استضافتها القاعة الرئيسية “صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب”، بحضور المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامى خيرى رمضان، والكاتب الصحفى محمد هانى وتديرها الإعلامية منة الشرقاوى، ان تغير الجمهور بشكل كبير فى التعاطى مع وسائل الإعلام، وان ما تتعرض له وسائل الإعلام من ادعاءات فى مجابهة خطاب الجماعة الإرهابية خلال السنوات الماضية.

وأكد أنه الإعلام المصري نجح على مدار السنوات الماضية في مواجهة خطاب الجماعة الإرهابية وتوعية المواطنين بخطورته.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.