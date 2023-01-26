الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لجنة الانضباط باتحاد الكرة تجهز بيانًا للرد على تجاوزات رئيس الزمالك

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

تصدر لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح بيانا، بعد قليل، للرد على تجاوزات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أمس، في حقهم على قناة نادي الزمالك.

وتجهز لجنة الانضباط بيانًا رسميًا للرد على تجاوزات مرتضى منصور الذي أهان جميع اللجنة في قناة الزمالك، رغم أنها لم تقصر في الشكوى التي قدمها الزمالك ضد محمود كهربا لاعب الأهلي، حيث قامت باستدعاء اللاعب وتم التحقيق معه على أن يصدر القرار النهائي يوم الأحد المقبل وفقا لما تراه اللجنة دون التحيز لطرف على حساب الآخر.

وكان مرتضى منصور قد هاجم رئيس لجنة الانضباط، وقال له بالحرف "بقول لرئيس لجنة الانضباط محمد عبده صالح أنت عارف بتطلب تحقق مع مين أنا كنت قاضي وأنت طالب ومش هسيبك وهطلب تعويض 20 مليون جنيه وهشتكي لوزير العدل".

لجنة الانضباط اتحاد الكرة تصريحات مرتضي منصور تجاوزات مرتضى منصور الجبلاية المستشار محمد عبده صالح

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