الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«أولها ريال مدريد».. زيدان يُفاضل بين 3 أندية للعودة إلى التدريب

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان

لا يزال الغموض يحوم حول مصير الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، بعد رحيله عن منصبه في النادي الملكي.

وكان زيدان قد رحل عن تدريب ريال مدريد في يونيو 2021، ليتوقف عن التدريب منذ ذلك الوقت، رغم تلقيه العديد من العروض على رأسها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

زيدان يُفاضل بين 3 أندية للعودة إلى التدريب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا أثلتيك» الرياضية، فإن زين الدين زيدان يُفاضل بين ثلاثة أندية للعودة إلى مجال التدريب من خلالها.

وأفادت الصحيفة، في تقريرها اليوم الخميس، أن زيدان يريد العودة إلى صفوف ريال مدريد خلال ولاية ثالثة، أو تدريب نادي يوفنتوس أو مارسيليا الفرنسيين.

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي أشارت في وقت سابق، إلى أن زيدان مرشح لتدريب منتخب البرازيل.

ولكن زيدان كان يريد تولي مسؤولية تدريب منتخب فرنسا، قبل أن يتم تجديد عقد ديدييه ديشامب حتى كأس العالم 2026.

أرقام زين الدين زيدان مع ريال مدريد

وكان زيدان قد قاد ريال مدريد نحو تحقيق العديد من الإنجازات، حيث كانت الولاية الأولى خلال الفترة من يونيو 2016 حتى مايو 2018، أما الفترة الثانية كانت خلال الفترة من مارس 2019 حتى يونيو 2021.

ونجح زيدان في قيادة ريال مدريد نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، ليُصبح أول مدرب يحقق هذا الإنجاز.

كما توّج زيدان مع ريال مدريد بلقبين في كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام غريمه وجاره أتلتيكو مدريد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي يقودها تحكيميًا "سيزار سوتو جرادو".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

زيدان زين الدين زيدان ريال مدريد باريس سان جيرمان يوفنتوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

القبض على صاحبة فيديوهات «يوميات أنوش» لاتهامها بخدش الحياء العام

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول

حبس 3 متهمين بالاعتداء على طالب بسبب خلافات مع والدته بالمعصرة

القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» للكلية الحربية

3 مليارات متر مكعب.. تفاصيل التعاون المصري الإيطالي لتصدير الغاز لأوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

صور

ندوة عن «الوعى وقضية التغيرات المناخية» بمعرض الكتاب

إقبال كبير على معرض الكتاب فى يومه الأول

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدعو إلى الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية

استشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى «جنين»

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين