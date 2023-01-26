«أولها ريال مدريد».. زيدان يُفاضل بين 3 أندية للعودة إلى التدريب

لا يزال الغموض يحوم حول مصير الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، بعد رحيله عن منصبه في النادي الملكي.

وكان زيدان قد رحل عن تدريب ريال مدريد في يونيو 2021، ليتوقف عن التدريب منذ ذلك الوقت، رغم تلقيه العديد من العروض على رأسها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

زيدان يُفاضل بين 3 أندية للعودة إلى التدريب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا أثلتيك» الرياضية، فإن زين الدين زيدان يُفاضل بين ثلاثة أندية للعودة إلى مجال التدريب من خلالها.

وأفادت الصحيفة، في تقريرها اليوم الخميس، أن زيدان يريد العودة إلى صفوف ريال مدريد خلال ولاية ثالثة، أو تدريب نادي يوفنتوس أو مارسيليا الفرنسيين.

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي أشارت في وقت سابق، إلى أن زيدان مرشح لتدريب منتخب البرازيل.

ولكن زيدان كان يريد تولي مسؤولية تدريب منتخب فرنسا، قبل أن يتم تجديد عقد ديدييه ديشامب حتى كأس العالم 2026.

أرقام زين الدين زيدان مع ريال مدريد

وكان زيدان قد قاد ريال مدريد نحو تحقيق العديد من الإنجازات، حيث كانت الولاية الأولى خلال الفترة من يونيو 2016 حتى مايو 2018، أما الفترة الثانية كانت خلال الفترة من مارس 2019 حتى يونيو 2021.

ونجح زيدان في قيادة ريال مدريد نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، ليُصبح أول مدرب يحقق هذا الإنجاز.

كما توّج زيدان مع ريال مدريد بلقبين في كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام غريمه وجاره أتلتيكو مدريد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي يقودها تحكيميًا "سيزار سوتو جرادو".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.