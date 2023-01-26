رئيس هيئة الكتاب: معرض القاهرة للكتاب يعكس الهوية المصرية

قال الدكتور أحمد بهي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن إطلاق مؤتمر الملكية الفكرية يمثل ترسيخًا واتساقًا مع رؤية مصر 2030، وتزامنًا مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي انطلقت مؤخرًا، ومن شأنها أن تحمي المبدع والمؤلف والناشر وأصحاب الابتكار، مشيرًا إلى أن حقوق الملكية الفكرية تحمي المبدعين وتُسهم في مواجهة القرصنة، ونتطلع إلى أن نخرج برؤى وتوصيات تساند صناعة النشر.

وأضاف بهي لـ"القاهرة الإخبارية": “نحن أمام معرض يعكس الهوية المصرية، وحتى شعار المعرض يعكس لُب الحضارة المصرية ويؤكد القيمة الحقيقية لحضارتنا الإنسانية، وهي الوسطية والانفتاح على العالم عندما نقول "على اسم مصر، معًا نقرأ ونفكر ونبدع"، ما يرسخ أهمية الوسطية والانفتاح على الجميع، خاصة وأن المجال الحيوي المصري قوي ونافذ للعالم ونحن ننطلق من الحضارة المصرية، لكي نستشرف المستقبل فيما نناقشه من موضوعات في البرنامج الثقافي وما يتم عرضه من فنون مختلفة".

تقنيات الميتافيرس

وحول إدخال الرقمنة واستخدام تقنيات الميتافيرس في معرض القاهرة الدولي للكتاب، قال: "من أهم سمات المعرض أننا واكبنا التكنولوجيا وإدخال تقنيات حديثة في المعرض من خلال استخدام الميتافيرس، وأعد الجمهور بدورة مميزة تضيف لتاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأكبر جماهيريًا على مستوى العالم، والرائد عربيًا وإقليميًا".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

