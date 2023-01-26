ياسين محمود: كنت متشبعاً بيحيى حقي ونجيب محفوظ وتوقفت عن الكتابة أربع سنوات

قال ياسين محمود الفائز بجائزة يحيى الطاهر عبدالله: “أنا متشكل من عجينة منذ الطفولة هي الزمان والمكان ولدت في سنة انهيار الاتحاد السوفيتي وفكرة القطب الواحد ولدت في حي الضاهر وهو حي ممزوج بديانات ثلاث ومن هنا ظهر السؤال وكيف كانت الكتب رافدًا مهما من روافد معرفتي واتجاهي للكتابة بالإضافة للموسيقى”.

وأضاف خلال فعاليات ندوة السرد والجوائز بقاعة ضيف الشرف بمعرض الكتاب: “كنت متشبعًا بمحفوظ ويحيى حقي ومن بعد 2011 بدأت طرح أسئلة جديدة وتوقفت لمدة اربع سنوات وفي 2019 قررت أن يكون هناك كتاب وظللت 3 شهور أذهب إلى مقهى للكتابة كنت أعلم أن هناك مخزونات كبير من الأسئلة وتشكل في مجموعة فوضى الدم”.

وقد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وأثارت عروض مسرح دولة الأردن إعجاب العديد من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتفاعل الجمهور مع الطبلة والدبكة الأردني بشكل كبير، حتى إنهم بدأوا يتفاعلون بالتصفيق والرقص مع الفرق الاستعراضية، الأمر الذي جذب كثيرًا من جمهور المعرض.