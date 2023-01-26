الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ياسين محمود: كنت متشبعاً بيحيى حقي ونجيب محفوظ وتوقفت عن الكتابة أربع سنوات

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال ياسين محمود الفائز بجائزة يحيى الطاهر عبدالله: “أنا متشكل من عجينة منذ الطفولة هي الزمان والمكان ولدت في سنة انهيار الاتحاد السوفيتي وفكرة القطب الواحد ولدت في حي الضاهر وهو حي ممزوج بديانات ثلاث ومن هنا ظهر السؤال وكيف كانت الكتب رافدًا مهما من روافد معرفتي واتجاهي للكتابة بالإضافة للموسيقى”.

وأضاف خلال فعاليات ندوة السرد والجوائز بقاعة ضيف الشرف بمعرض الكتاب: “كنت متشبعًا بمحفوظ ويحيى حقي ومن بعد 2011 بدأت طرح أسئلة جديدة وتوقفت لمدة اربع سنوات وفي 2019 قررت أن يكون هناك كتاب وظللت 3 شهور أذهب إلى مقهى للكتابة كنت أعلم أن هناك مخزونات كبير من الأسئلة وتشكل في مجموعة فوضى الدم”.

وقد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وأثارت عروض مسرح دولة الأردن إعجاب العديد من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتفاعل الجمهور مع الطبلة والدبكة الأردني بشكل كبير، حتى إنهم بدأوا يتفاعلون بالتصفيق والرقص مع الفرق الاستعراضية،  الأمر الذي جذب كثيرًا من جمهور المعرض.

يحيى الطاهر عبدالله ندوة السرد والجوائز معرض الكتاب يحيى حقي مجلس الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والهند.. نحو خيال سياسى جديد

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

القبض على صاحبة فيديوهات «يوميات أنوش» لاتهامها بخدش الحياء العام

بيان مصرى هندى مشترك.. الرئيس السيسى يدعو رئيس الوزراء الهندى مودى لزيارة مصر

ندوة علمية عن مسار رحلة العائلة المقدسة بالمتحف القومى للحضارة

كولر يغازل المصريين بصورة «العيش والملح».. ورواد السوشيال ميديا يتفاعلون

بيان مصرى هندى مشترك.. تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية وتكثيف التعاون العسكرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

ماجد حبته

مصر والهند.. يوم الجمهورية

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

صور

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة عن «الوعى وقضية التغيرات المناخية» بمعرض الكتاب

إقبال كبير على معرض الكتاب فى يومه الأول

محطة تل أبيب

المزيد

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟

وزير الخارجية الأمريكى يجرى جولة للمنطقة تشمل مصر وفلسطين وإسرائيل.. الأسبوع المقبل

جهود مصرية لمنع التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد «عملية اقتحام جنين»