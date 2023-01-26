الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

الكرازة

مؤلفات لآخر 3 بطاركة للكنيسة ضمن مشاركة المركز الثقافي الأرثوذكسي بمعرض الكتاب

كتاب الوحدانية للبابا
كتاب الوحدانية للبابا تواضروس

 تشارك الكنائس المصرية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، ويعتبر من أبرزها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والكنيسة الكاثوليكية والكلية الإكليريكية، وعدد من دور النشر المسيحية منها «دار لوجوس للنشر ودار الشرق المسيحية ومدرسة الإسكندرية».

ويشارك المركز الثقافي الأرثوذكسي، في معرض الكتاب في نسخته الأحدث بكتب للبابوات الكنيسة الثلاثة«البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116، والبابا شنودة الثالث البطريرك الـ117، والبابا تواضروس الثاني البطريرك الـ118».

 ويضم جناح المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، عددًا من الكتب للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، منها «راعي الثقافة- وكتاب أسئلة الشعب الأحوال الشخصية وكتاب الوحدانية».

-  أبرز كتب البابا شنودة في معرض الكتاب

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كما يٌشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بعدد من الكتب للبابا الراحل البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 في تاريخ باباوات الإسكندرية بكتب، «هكذا عاش وهكذا تكلم وكتاب سيرة عطرة مسيرة عطاء علامة فارقة في تاريخ الكنيسة وكتاب أيام لاتنسى».

 

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أما الكتب التي يشارك بها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، عن البابا الراحل البابا كيرلس السادس البطريرك الـ 116 في تاريخ الكنيسة فهي «نبي العصر، وكتاب البابا المصلي العجائبي، وكتاب ذكرياتي للبابا كيرلس السادس».

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

 ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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