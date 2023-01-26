مهرجان الأفلام بالبيت الروسى يستضيف الأسطورة «كاربوف» ويعرض فيلم «بطل العالم»

ينظم البيت الروسي بالقاهرة بالتعاون مع جمعية الفيلم، احتفالية في استقبال أناتولي كاربوف أسطورة الشطرنج وبطل العالم لسنوات طويلة.

ويعرض الفيلم الروائي الطويل "بطل العالم" في السادسة مساء السبت 28 يناير الجاري بقاعة الندوات بالمركز الثقافي الروسي بالدقي، والفيلم إنتاج عام 2021، وإخراج أليكسي سيديروف، وبطولة إيفان يانكوفسكي وديانا بوجاريسكايا.

ويتناول الفيلم الأحداث الدرامية أثناء الصراع على لقب بطولة العالم في الشطرنج بين الروسي أناتولي كاربوف ومواطنه الروسي فيكتور كورتشيني المهاجر إلى الغرب لتتحول المباراة إلى صراع بين الشرق والغرب في ظل الحرب الباردة التي كانت بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الزمن، يعقب الفيلم لقاء مع أناتولي كاربوف الذى حقق 160 بطولة علي مستوى العالم وتم اختياره عضوًا في مجلس الدوما "البرلمان".

من جانبه أعرب محمود عبدالسميع، رئيس جمعية الفيلم، عن ترحيبه بمبادرة البيت الروسي لتنظيم هذه الاحتفالية بالتعاون مع جمعية الفيلم في إطار علاقات الشراكة بين الجانبين.

وصرح مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، بأن اللقاء مع "كاربوف" يوم السبت يأتي في إطار مهرجان للأفلام الروائية الذي يبدأ السبت بالفيلم الروسي "بطل العالم" ويوم 30 يناير فيلم تريو إنتاج منغوليا 2022 وإخراج باتومور دوردج، و31 يناير فيلم نارتي إنتاج كازاخستان 2022، والإخراج لثلاثة مخرجين جولنارا سرسينوفا وفختانجي خوبوتيا وديتو تسينتسادزي، والدعوة مفتوحة للجمهور.