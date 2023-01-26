مسؤولون عرب: معرض القاهرة للكتاب فرصة لعرض ثقافات وتراث الشعوب

أجمع مسؤولون ثقافيون عرب على أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، وسيلة لتدعيم وتعزيز أواصر التعاون والتواصل بين الدول والشعوب، حيث إنه يمنح فرصة كبيرة لعرض ثقافات وحضارات وتراث البلدان العربية.

وأكد المسؤولون، على هامش فعاليات الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن معرض القاهرة يعد أحد أبرز وأهم معارض الكتاب ليس فقط على المستوى العربي، وإنما على المستوى الدولي، مشيرين إلى المشاركة الدولية الواسعة التي تتميز بها نسخة هذا العام من المعرض.

من جهته، قال محمود بن خليفة بن سالم، المسؤول بوزارة الإعلام في سلطنة عمان، إن بلاده تحرص على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب كل عام؛ الأمر الذي يعكس قوة العلاقات المصرية العمانية على كافة الأصعدة وخاصة المجال الثقافي.

ولفت إلى أن سلطنة عمان تهدف لإبراز الكتاب والمطبوع العماني في كل الأقسام، لافتا إلى أن السلطنة تشارك في نسخة هذا العام من المعرض من خلال 4 جهات رسمية وهي وزارة الإعلام وجامعة السلطان قابوس ووزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وتابع أن السلطنة تشارك بأكثر من 300 عنوان في مجالات مختلفة أبرزها المجال الديني والتاريخي واللغوي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد واحدا من وسائل التبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب والدول، منوها إلى قوة العلاقات المصرية العمانية، التي تظهر جلية في التبادل الثقافي والمعرفي والفكري والأدبي بين الجانبين.

من جهتها، قالت عهد ياسين مسؤولة الجناح اليمني بالمعرض، إن المشاركة اليمنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ليست الأولى بل تسبقها مشاركات ماضية، مشيرة إلى أن المعرض يعد فرصة عظيمة لتبادل الثقافات، ووسيلة لنشر الثقافة اليمنية والتعريف بحضارة اليمن على نحو واسع.

وأكدت أن الدورة الحالية من المعرض تتميز بمشاركة دولية واسعة، ما يجعل المعرض أرضا خصبة للتبادل الحضاري والمعرفي بين الدول.

وفي سياق متصل، هنأ بشار جاسم، مدير معرض البحرين الدولي للكتاب، جمهورية مصر العربية على افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، لافتا إلى حرص مملكة البحرين على التواجد والمشاركة في مثل هذه التظاهرات الثقافية لإطلاع الجمهور العربي والمصري على النتاج الفكري البحريني.

ولفت إلى تميز العلاقات المصرية البحرينية التي تشهد تناميا وازدهارا على كافة الأصعدة، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، موضحا أن العلاقات المشتركة بين القاهرة والمنامة أزلية ومستمرة وستتواصل على كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والتجارية والاجتماعية.

من ناحيته، قال فاضل حسين أحمد مسؤول جناح هيئة الشارقة للكتاب بالمعرض، إن الهيئة تحرص على التواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب لأهمية هذا المعرض في المنطقة والعالم.

وأكد أن مصر والإمارات تجمعهما علاقات ثقافية متميزة، فمصر غنية بكتّابها ومفكريها وموروثها الأدبي والثقافي، وثرية بدور نشرها المتميزة، مشددا على أن مصر تعد مصر مركز قوة ثقافي بالمنطقة.

وشدد على حرص الإمارات على استغلال المشاركة في معرض القاهرة للكتاب لإطلاع الجمهور على الحراك الأدبي والثقافي الإماراتي ونشر الأفكار الإيجابية، فضلا عن دعم الناشرين وحركة النشر العربي للانطلاق للعالمية.

أما أحمد العمادي، مشرف جناح وزارة الثقافية القطرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، فأعرب عن سعادته بمشاركة بلاده في النسخة الحالية من معرض القاهرة للكتاب، وقال: "تربطنا علاقة قوية مع مصر في المجال الثقافي، والمشاركة في معرض القاهرة للكتاب نسعى من خلالها إلى إبراز التراث الفكري والأدبي القطري وعرض الإصدارات الجديدة بين يدي الجمهوري المصري والعربي المشارك في المعرض",

واعتبر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد واحدا من أهم وأكبر المعارض الدولية العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن المعرض جسر للتواصل بين الشعوب وملتقى للفكر ووسيلة للتبادل الثقافي والمعرفي بين الدول.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة حسنية العلي مستشار البرامج التعليمية بالأرشيف والمكتبة الوطنية - أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن هناك حرصا دائما من قبل "الأرشيف والمكتبة الوطنية" للمشاركة في معرض القاهرة للكتاب لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين الدول العربية، وضمان استمرار الاستدامة الفكرية.

وقالت إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يتميز بالإقبال الكبير من قبل الجمهور العربي المحب للثقافة والاطلاع على الثقافات والحضارات المختلفة، لافتة إلى أن المعرض ليس سوقا لتبادل وشراء الكتاب فقط، بل يمتد دوره على ما هو أكبر من ذلك، حيث يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية ومعرفية بما يمتلكه من برامج ثقافية وندوات مهنية وفنية.

وانطلقت، أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 1047 عارضا يمثلون 53 دولة.

وتستضيف دورة هذا العام، التي تتواصل فعالياتها حتى السادس من فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار: "معا نقرأ نفكر نبدع"، المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويتضمن المعرض 500 فعالية متنوعة وموازية من ندوات ولقاءات أدبية وفكرية وتوقيع إصدارات جديدة وأنشطة للأطفال.

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب بمثابة نافذة مصر الثقافية على العالم وباب لثقافة العالم إلى مصر، وستضم دورة هذا العام برنامجا ثقافيا حافلا وآخر فنيا وثالثا خاصا بالطفل، فضلا عن برنامج مهني يعنى في المقام الأول بالنشر كصناعة، ويناقش، بوجود خبراء دوليين وناشرين من مختلف دول العالم، مستقبل النشر ومشاكله وفرصه المستقبلية.

كما سيكون للطفل نصيب كبير من المعرض يتمثل في تخصيص جناح لكتب الطفل وفعاليات ثقافية وفنية تقدم زادا ثقافيا ومعرفيا للأطفال طوال أيام المعرض.