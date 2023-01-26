الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب سقط من أعلى عمارة تحت الإنشاء بالبحيرة

جريدة الدستور

لقى شباب مصرعه إثر سقوطه من أعلى عمارة تحت الإنشاء بمدينة دمنهور بالبحيرة، كانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "أحمد .ج.ن" 34 سنة مقيم مركز دمنهور، إثر سقوطه من أعلى عمارة تحت الإنشاء بمنطقة النادى الاجتماعى بمدينة دمنهور بالبحيرة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 

مدينة دمنهور مديرية أمن البحيرة

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