الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 عمال في حادث ميكروباص بالشرقية

جريدة الدستور

أصيب 7 عمال بسحجات وكدمات وكسور متعددة، أطاح بهم ميكروباص، أثناء تجمعهم على كوبرى بردين العلوي بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا بإطاحة سيارة ميكروباص بـ ٧ عمال جميعهم من قرية بنى شبل مركز الزقازيق، أثناء انتظارهم في طلعة الكوبري العلوي ببردين للأتوبيس الخاص بعملهم محدثة بهم إصابات متعددة. 

وانتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء محمد الجمسى مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، حيث أشرفت على نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق لعلاجهم ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وقررت سرعة ضبط وإحضار سائق السيارة الطائشة وإعداد تقرير طبي بحالة المصابين.

كوبرى بردين العلوي الشرقية امن الشرقية

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